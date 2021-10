Citations de Jonathan Toews sur Bowman

Note de l’éditeur : Cette histoire contient des mentions d’agression sexuelle. Veuillez procéder avec prudence.

Jonathan Toews a eu l’occasion de montrer aux Blackhawks de Chicago, à la LNH et au monde qu’il avait appris une leçon évidente et urgente des événements horribles et des retombées du scandale des agressions sexuelles de la franchise : la culture toxique du hockey, axée avant tout sur l’équipe, se poursuit traumatiser les joueurs individuels et créer un environnement qui donne trop de pouvoir aux entraîneurs et aux managers qui seraient heureux d’ignorer et de couvrir les abus au nom des jeux gagnants.

Lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes mercredi soir, le capitaine de longue date a échoué.

Quelques heures après que l’ancien attaquant des Blackhawks Kyle Beach se soit courageusement présenté comme le « John Doe 1 » mentionné dans le rapport en tant que survivant d’agression sexuelle de l’ancien entraîneur vidéo Brad Aldrich, Toews a parlé de l’ancien directeur général Stan Bowman et du vice-président principal Al MacIsaac quittant la franchise et a dit ceci, via USA TODAY Sports :

« Faites n’importe quel argument que vous voulez, ils ne sont pas directement complices des activités qui se sont produites », a déclaré Toews. « Ce n’est pas à moi de dire s’ils aimeraient le traiter différemment ou non. Je les connais simplement en tant que personnes et j’ai une relation et une amitié avec eux depuis longtemps en tant que membre de la famille des Blackhawks. « Comment cette situation s’est déroulée, quel était le calendrier, ce qu’ils savaient, je ne peux pas vraiment commenter cela. C’est évidemment une journée difficile. Indépendamment des erreurs qui ont pu être commises, pour quelqu’un comme Stan qui a tant fait pour les Blackhawks, et Al aussi, pour perdre tout ce qui l’intéresse et ses moyens de subsistance également, je ne comprends pas comment cela se passe. loin – supprimez-les simplement de l’existence et c’est tout, nous n’aurons jamais de leurs nouvelles. J’ai donc beaucoup de respect pour eux en tant que personnes. Ce sont de bonnes personnes.

Les mots qui piquent le plus sont cette dernière série de phrases. Toews a en quelque sorte assimilé Bowman à la constitution d’équipes qui ont remporté plusieurs coupes Stanley et quelle que soit la relation qu’il avait avec Bowman et MacIsaac dans les coulisses, ils étaient de « bonnes personnes ».

Mais les « bonnes personnes » n’entendent pas, comme le détaille le rapport publié plus tôt cette semaine, les allégations d’agression sexuelle, puis omettent de les signaler correctement aux autorités (ainsi qu’à d’autres personnes en position d’autorité) pendant que l’équipe s’enfuit un titre.

Pourquoi ont-ils dû quitter leur emploi, a demandé Toews ? Parce que pourquoi feriez-vous confiance à Bowman, MacIssac et à d’autres (y compris l’entraîneur-chef de l’époque, Joel Quennville, qui a été en quelque sorte autorisé à entraîner les Panthers de la Floride mercredi soir avant de rencontrer le commissaire Gary Bettman jeudi) pour être en charge de quoi que ce soit quand ils ont entendu les allégations et n’a pas agi?

En fin de compte, la phrase de Toews « ils ne sont pas directement complices des activités qui se sont produites » à propos de Bowman et MacIssac ne fait que suivre la balle rebondissante introduite hier par Bowman et l’équipe : que tout était de la faute de John McDonough, et il est parti. – Greg Wyshynski (@wyshynski) 28 octobre 2021

Vous pouvez voir comment la culture du hockey informe la citation de Toews, et même si je pense qu’il est loin d’être absous de ce qu’il a dit, cela vaut la peine de s’arrêter un instant et de penser à ce qu’un jeune capitaine (il avait 21 ans au cours de la saison en question) ne se sentirait pas habilité à faire plus sur la situation. La culture du hockey dicte une mentalité axée sur l’équipe dans laquelle tout l’accent est mis sur le sacrifice pour le bien de tous afin que les matchs puissent être gagnés sur la glace.

Toews a personnifié ce genre de « leadership » pendant une grande partie de sa carrière, mais ses commentaires montrent clairement que la maturité ne lui a pas apporté assez de sagesse. Il devrait en savoir assez maintenant pour dire que la culture était pourrie, et pour se rendre compte que le moyen de la réparer est, en fait, d’éliminer ceux qui l’ont laissée s’envenimer.

Il devrait également se rendre compte que la seule façon dont le jeu peut avancer est de centrer la victime réelle ici.

Des excuses et/ou des mots sympathiques de Patrick Kane ou Jonathan Toews à Kyle Beach ne vont pas effacer 11 ans de douleur, mais ce serait beaucoup plus approprié que de dire à quel point c’est une déception pour Stan Bowman d’avoir perdu son emploi. – James Neveau (@JamesNeveau) 28 octobre 2021

Aussi décourageant que cela puisse être, regardez comment son coéquipier Alex DeBrincat a répondu :

Alex DeBrincat : « Entendre l’histoire est assez dérangeant. Ce n’est jamais quelque chose que vous voulez entendre. » « Nous ne pouvons pas passer à autre chose, mais en tirer des leçons et nous rassembler en équipe et nous assurer que cela ne se reproduise plus. » – Ben Pope (@BenPopeCST) 27 octobre 2021

C’est juste là. C’est le bon message. Et c’est celui d’un joueur qui avait environ 12 ans au moment de cet incident, loin d’une carrière dans la LNH. Et l’espoir est qu’il y ait de plus en plus de DeBrincats dans la ligue et moins comme Toews.

C’est peut-être le signe d’une génération qui ne le supportera pas, qui dénoncerait une agression sexuelle et se dresserait contre l’autorité à laquelle ils ont été tellement conditionnés.

Mais il est plus probable que des citations comme celle de Toews soient un signe que nous avons encore du chemin à parcourir pour résoudre les problèmes qui affligent le sport.

