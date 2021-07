Citations de la conférence de presse finale de Jermell Charlo vs. Brian Brown

SAN ANTONIO (15 juillet 2021) – Le champion du monde WBC, WBA et IBF des 154 livres Jermell Charlo s’est retrouvé face à face avec le champion du monde argentin WBO Brian Castaño battant son combat pour le titre incontesté le samedi 17 juillet Depuis le centre AT&T de San Antonio comme dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions en direct et en direct sur SHOWTIME

La conférence de presse de jeudi a également été suivie par le champion par intérim des poids légers WBA Rolando “Rolly” Romero et l’ancien prétendant au titre Anthony Yigit, qui s’affronteront dans le co-événement principal, et avec le poids moyen uruguayen invaincu Amilcar Vidal et le concurrent vétéran Immanuwel Aleem, se battront dans le combat préliminaire d’ouverture ce soir-là à 21 h HE / 18 h HP.

Charlo est un puissant champion unifié et jouera dans un concours historique contre un boxeur argentin passionnant comme Castaño avec toutes les ceintures super poids welters en jeu pour la première fois de l’histoire. Cette soirée très attendue ajoutera un nouveau chapitre à la riche histoire des combats de championnat de haut calibre à San Antonio.

Les billets pour l’événement, promus par Lions Only Promotions et TGB Promotions, sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés sur www.attcenter.com. Romero contre Dulay est promu conjointement avec Mayweather Promotions.

Voici ce que les participants à la conférence de presse avaient à dire jeudi à San Antonio :

JERMELL CHARLO

«Je suis ravi de pouvoir combattre à nouveau au Texas, mais en fait, je me battrai n’importe où. Tant que tout le monde est à l’écoute, les gens savent qu’il est temps. Je suis plus que prêt, excité et impatient d’entrer sur le ring.

« C’est un rêve qui va se réaliser. J’ai rêvé d’être le champion incontesté depuis que je suis enfant, car c’est le summum absolu de la boxe. Être conscient de ce qui se passe en ce moment me rend reconnaissant à toute mon équipe de m’avoir aidé à en arriver là.

« Le temps est venu pour moi et mon frère de montrer au monde ce que nous valons. C’est notre moment. De telles occasions ne sont pas fréquentes, et c’est pourquoi je dois en profiter.

« Je ne pense pas encore au Hall of Fame, pour le moment. J’ai un objectif que je dois atteindre en 36 minutes ou moins ce samedi. Je regarderai tout ce que cela signifie après samedi soir.

« Je ne me sens pas sous pression. J’ai été dans cette position (préférée) plusieurs fois dans ma vie. Si je sentais la pression, je ne vivrais pas dans l’instant présent. (Castaño) est venu faire son truc, et il a essayé d’utiliser toute la pression pour échapper à ces bombes que je lui lance.

« Je ne peux pas prédire l’avenir, mais je veux juste que vous sachiez que je suis plus fort et plus rapide qu’avant. J’ai de la puissance à chaque coup et je suis reconnaissant de cette opportunité d’affronter un autre champion.

«Mon attitude est que je ne vais pas cligner des yeux dans ce combat. Tout peut arriver à n’importe quel tour. J’ai éliminé des adversaires à tous les tours. Nous sommes tous les deux en bonne forme physique et nous verrons qui est le meilleur ce samedi.

« Le Jermell concentré est le Jermell le plus dangereux. Mes compétences sont variées et peuvent être mises en œuvre quoi que fasse Castaño.

«Ma défaite faisait partie du plan de Dieu, puis je suis allé directement pour le match revanche. Maintenant, je suis imparable. Il est dangereux pour lui de s’avancer et de s’exposer à mes coups. J’ai éliminé la plupart de ceux qui ont essayé. Nous verrons s’il est capable de résister à ma force.

« J’ai risqué ma vie pour nourrir ma famille. Il y a beaucoup de choses que j’ai besoin que le monde de la boxe comprenne avant de prendre ma retraite. Il est clair que j’ai toujours affronté des adversaires difficiles. Ma mentalité est de toujours rester concentré pour qu’ils ne vous coupent pas l’équipe ou ne prennent pas votre travail, comme dans le football américain. Je suis très bien positionné, mais j’ai plus à donner ».

BRIAN CASTAÑO

“C’est une opportunité de plus pour moi et mon équipe de hisser le drapeau argentin et de donner un autre titre à leur héritage de boxe. C’est ce que je veux faire et je profite de ce moment. Je vous promets que je laisserai tout sur le ring ce samedi.

« (Charlo) a toute la pression d’être local et de donner un spectacle à son peuple. Je me suis entraîné dur pendant neuf mois. Je me sens à l’aise pour tricoter, mais je finis toujours comme banque. Pression? Je ne ressens pas de pression en ce moment.

« Si je dois frapper moins, mais avec plus de puissance, je n’ai aucun problème à le faire. Et si vous voulez vous déshabiller, nous nous déshabillons. J’ai travaillé dur et j’ai un plan pour gagner ce samedi soir.

« Nous avons une guerre le 17 juillet. Je ne pense à rien au-delà. Je suis totalement concentré sur ce combat samedi, puis la lune de miel viendra.

«Je vous garantis que vous allez apprécier ce combat et que nous n’allons pas vous décevoir. Nous allons tous les deux faire tout notre possible pour gagner et les gens vont adorer ce combat.

« Je veux faire la fierté de l’Argentine et de toute l’Amérique latine. C’est mon objectif samedi soir.

« Voir l’Argentine remporter la Copa América samedi dernier m’a encore plus motivé. Messi méritait de remporter la coupe, cela m’a fait très plaisir et a fait la fête dans tout le pays. J’espère que la fête continuera une semaine plus tard en célébrant un champion incontesté.

« La taille et la portée de Charlo sont ses seules similitudes avec Erislandy Lara et Michel Soro. Il a ses propres qualités et sera un adversaire difficile ».

ROLANDO ROMERO

«Je vais le mettre KO (Yigit) au premier tour ce samedi. Je suis confiant dans ce que je dis et ce que je ferai sur le ring.

« J’aime affronter des adversaires gauchers. De toute façon, je m’entraînais pour affronter un gaucher comme Austin Dulay. Cet entraînement était spectaculaire, je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai arrêté de m’entraîner pendant ma préparation.

«Assurez-vous de vous connecter à ce combat à temps. Si vous êtes en retard, vous raterez un KO.

«Je suis juste différent de tous les autres poids légers. Vous ne pouvez pas me préparer car j’ai un style particulier que vous n’avez jamais vu auparavant, et je suis aussi puissant.

«Je suis juste heureux que Yigit ait accepté ce combat. Je suis habitué à ce qu’ils ne veuillent pas me faire face. Je ne peux pas lui en vouloir.

« J’ai dit que j’aime affronter les gauchers parce qu’ils sont plus faciles à frapper, aussi simples que cela. Ce n’est pas comme s’il était Manny Pacquiao.”

ANTHONY YIGIT

«Je ne suis pas inquiet pour mon temps sans me battre. Je m’entraîne toujours et je m’assure que je suis apte à des combats comme celui-ci.

« J’ai déjà combattu pour le titre mondial une fois, donc je sais que les gens vont essayer de me demander de me battre à la dernière minute à cause de mon expérience et de me prendre au dépourvu. J’étais déjà préparé pour la guerre et tout s’est passé comme je le pensais.

« En fait, 135 livres, c’est mon vrai poids, mais je me suis plutôt bien débrouillé en Europe en combattant à 140 et je n’ai pas ressenti le besoin de perdre. Quand j’ai perdu pour le titre à 140, j’ai réalisé que c’était trop gros pour moi.

«Je suis au sommet du classement des 140 livres, alors j’y obtenais les meilleures opportunités. Maintenant, je suis ici, je déménage aux États-Unis et je n’ai pas le temps d’annoncer ma présence.

«Les fans peuvent s’attendre à voir un grand combat ce samedi. C’est pour ça que je suis venu. Je comprends votre grande confiance, mais je suis venu pour gagner. Ce co-événement principal est idéal pour susciter l’enthousiasme des gens pour l’événement principal. “

AMILCAR VIDAL

« Je dois affronter un grand rival. Il a un beau dossier bien à lui, mais je me concentre sur ce que je suis capable de faire après avoir travaillé dur en salle, et vous le verrez ce samedi. Mon attente est d’obtenir la victoire,

«Je me sens incroyable. Absolument motivé et prêt à faire de mon mieux ce samedi soir. Nous avons un adversaire de qualité devant nous, mais j’ai déjà montré ma valeur avec mes compétences. C’est pourquoi je suis ici maintenant.

« Notre préparation a été très bonne, même si c’était aussi dur et compliqué au début d’être si loin de l’Uruguay, mais cela fait partie du travail. Je suis très familier, mais cela me motive de plus en plus chaque jour. Je sais que mes compatriotes me soutiennent et que le peuple uruguayen sera certainement fier de moi.

« J’espère pouvoir hisser haut le drapeau de mon pays. Les deux champions du monde uruguayens, Cris (Namos) et Cecilia (Comunales), m’ont appelé pour me souhaiter le meilleur et me dire qu’ils ont confiance que je peux y parvenir ».

IMMANUWEL ALEEM

« Je veux déjà redevenir champion du monde, et tout commence ce samedi. Je serai prêt à tout car j’ai l’un des meilleurs entraîneurs comme Ronnie Shields dans mon coin. Ce ne sera pas un combat facile pour lui.

« J’ai travaillé aux côtés des champions, les meilleurs des divisions 154 et 160 livres. Debout ne sera pas un inconvénient pour moi, et il n’y a pas de combat facile quand tu me combats.

«Les gens veulent voir ce que Vidal peut faire dans un grand combat. On verra ce samedi. Je vais vraiment le mettre à l’épreuve.”

STEPHEN ESPINOZA, président, programmation sportive et événementielle, Showtime Networks Inc.

« Ils n’ont pas besoin que je leur dise la taille de cette carte. C’est pour le titre universel de 154 livres. Inutile d’en dire plus. Les six boxeurs présents ici représentent une carte de haute qualité avec seulement quatre défaites combinées entre eux.

«Le combat d’ouverture entre Vidal et Aleem est un combat co-principal ou même peut-être un événement principal dans n’importe quel autre réseau. ‘Rolly’ Romero est l’un des combattants légers les plus divertissants et affrontera un adversaire de remplacement coriace comme Anthony Yigit.

«Ce tournoi principal oppose les meilleurs aux meilleurs. Jermell est le numéro un de la division consensus et nous aimons le revoir sur SHOWTIME. Cependant, il y a un autre boxeur qui a des arguments pour dire qu’il est le numéro un, et c’est Castaño. Cela va être un vrai combat, et celui qui l’emportera samedi soir aura remporté le titre incontesté.»