Citations de la conférence de presse virtuelle de Luis Ortíz vs. Charles Martin et Frank Sánchez c. Carlos Négron

Cliquez ICI pour la vidéo de la conférence de presse virtuelle

(Mot de passe : ! Q3knzTe)

Hollywood, FLORIDE – Le top poids lourd cubain Luis « King Kong » Ortíz et l’ancien champion du monde Charles Martin, et la star montante des poids lourds Frank « El Flash Cubano » Sánchez et le boxeur olympique portoricain Carlos Negrón, ont fait vibrer leurs combats respectifs lors d’une conférence de presse ce mardi avant d’entrer sur le ring en tête d’affiche de l’action FOX Sports PBC Pay-Per View le samedi 1er janvier de Hard Rock Live au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Ortíz et Martin s’affronteront dans un IBF Heavyweight Title Elimination Fight qui sera l’événement principal de la soirée, tandis que Sánchez et Negrón entreront en collision dans le co-événement principal dans le cadre de l’action qui débutera à 20 h HE / 17 h HP .

L’action à la carte verra également les prétendants poids lourds Jonnie Rice et Michael Coffie se battre dans un match revanche en 10 rounds, avec l’ancien prétendant au titre Gerald « The Black Rooster » Washington s’affronter dans un combat en 10 rounds. contre le boxeur olympique turc Ali Eren Demirezen et Viktor Faust invaincu contre Iago Kiladze dans une attraction de 10 rounds qui débutera en pay-per-view.

Ensuite, les déclarations des participants à la conférence de presse de ce mardi :

LUIS ORTIZ

«Je suis juste reconnaissant et heureux de pouvoir être dans cette position. C’est super de pouvoir être sur cette scène, prêt à faire mon travail et à briller le 1er janvier.

«Cela me motive beaucoup de pouvoir me battre si près, dans ma ville d’adoption du sud de la Floride. Je suis toujours motivé pour me battre, quoi qu’il arrive. Ma préparation a été si intense que je n’ai pas eu beaucoup de temps pour voir ma famille. Je serai prêt à me battre où que je sois, à la maison ou à l’extérieur.

« Mon esprit et mon corps sont dans une forme optimale. Si quelqu’un pense que je ne serai pas à la hauteur, il ne pourrait pas se tromper davantage. Je suis ouvert à tout défi, et cela inclut Charles Martin.

« Ma stratégie et mon objectif n’ont pas changé. Je veux affronter les meilleurs. Tous ceux qui me connaissent savent que je m’entraîne très sérieusement dans la salle de gym et que lancer des coups de poing est ce que je fais le mieux. Si quelqu’un s’entraîne mieux que moi un jour, je dis bon travail et améliore le lendemain.

« J’ai pu aider Carlos Negrón en tant que partenaire d’entraînement, d’autant plus que je savais qu’il allait affronter un autre Cubain. J’espère vous avoir aidé et vous souhaite le meilleur pour le 1er janvier.

« Personne ne pourra m’ôter mon rêve d’être champion du monde. Je vais continuer à me préparer pour affronter ce nouveau défi face à Charles Martin. Ensuite, je continuerai à monter. Je n’ai pas à penser que mon rêve ne se réalisera pas.

« Je suis prêt pour la guerre. Je vais faire de mon mieux et peu m’importe si mon adversaire est plus grand ou a plus de portée que moi. Ma mentalité est de relever tous les défis la tête haute.

« Mon nom n’est pas mentionné aux côtés des autres poids lourds car ce sont eux qui évitent. Je ne sais pas pourquoi ils m’échappent, mais je serai prêt quand ils m’appelleront. »

CHARLES MARTIN

« Ma préparation a été merveilleuse, je travaille dur. Tout ce que je fais, c’est travailler dur. Je fais un effort tous les jours.

«Je n’ai jamais été aussi concentré sur ma carrière qu’aujourd’hui. Beaucoup ne voulaient pas m’affronter, et je donne tout le crédit du monde à Ortíz pour avoir accepté ce combat.

«Les gens seront étonnés de ce que je ferai dans ce combat. J’ai toujours eu les compétences nécessaires, et maintenant j’en ai ajouté à l’ingrédient principal : le dévouement. Je sais que c’est ce qu’il faut pour redevenir champion du monde.

« C’est comme le jour et la nuit depuis que j’ai perdu le titre. J’avais l’habitude de manger de la restauration rapide et maintenant mon alimentation est complètement différente. Je me suis toujours entraîné dur, mais maintenant je me sens imparable.

«Manny Robles m’a aidé à devenir un combattant plus complet. Mon arsenal est plus complet et je suis capable de faire beaucoup plus de choses. Je suis un combattant beaucoup plus discipliné sur et hors du ring.

« À ce stade, je me concentre uniquement sur Luis Ortíz. Je ne peux pas voir au-delà de ce combat. Je me concentre uniquement sur le vaincre. Je me réveille le matin et vois Luis Ortíz. Je m’occuperai du mien le 1er janvier et ensuite je pourrai parler de mon avenir.

«Je suis à mon apogée et prêt à concourir. Je ne veux pas combattre des rivaux de bas niveau, je veux juste le meilleur. Je veux être double champion du monde et j’ai mis la barre haute. Je ne veux pas perdre de temps dans ma carrière. Je suis prêt à basculer. »

FRANK SÁNCHEZ

«Je suis très heureux de pouvoir combattre dans le sud de la Floride le 1er janvier. Nous nous préparons très bien sous la tutelle de la Team Canelo, et nous ne pouvions pas faire mieux. Je veux montrer à tous les Cubains que je serai prêt à me battre pour le titre mondial l’année prochaine.

«Mon combat d’octobre a été plus facile que ce à quoi je m’attendais. Ils ne m’ont pas fait de mal, alors je n’ai pas hésité quand ils m’ont demandé si je voulais me battre le 1er janvier. Je me suis très bien battu dans mon combat le plus récent et j’espère que l’épaulé-jeté se poursuivra en 2022.

« Ce combat est très important pour moi. Je veux continuer à monter dans le classement, rester actif et continuer à prouver ma valeur. C’est un cadre idéal pour y parvenir.

« Carlos était sur mon radar et je l’étudie depuis longtemps. Je me considère supérieur. La chose la plus importante que j’ai apprise de mon combat avec Efe Ajagba a été de ne pas écouter les étrangers. Tout ce que j’ai entendu à propos d’Ajagba, c’est qu’il était un gars à élimination directe et j’étais comme « Wow, fais attention à celui-ci », mais j’ai réalisé que la boxe n’est pas seulement une question de force avec laquelle vous pouvez frapper, mais aussi de votre technique. C’est ainsi que j’ai pu le submerger.

« Je suis prêt à affronter les meilleurs. Tout ce que j’ai appris d’Eddy Reynoso m’a renforcé et m’a amené ici. J’accepterai n’importe quel défi à tout moment ».

CARLOS NEGRN

« Je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Je me sens incroyable. Notre formation a été de haut niveau et très positive pour le 1er janvier.

« J’aime que ce combat ait eu lieu, car les vrais gagnants seront les fans. Nous voulons tous les deux démontrer notre capacité.

«Je suis fier d’affronter un grand combattant comme Frank Sánchez. Il a été ébloui lors de son combat le plus récent, et je suis enthousiasmé par ce défi. Je me sens confiant et pas nerveux à l’approche du 1er janvier.

« Je dois remercier mon équipe pour avoir été active récemment. Tant que j’ai ma santé, je veux être dans le ring.

« J’ai l’impression que mon chemin et celui de Frank étaient destinés à se croiser à un moment donné. Je le respecte en tant que boxeur et je suis ravi de l’affronter. Je vais m’adapter à ce qui se passe sur le ring et baser ce que je fais là-dessus »

TOM BROWN, Président de TGB Promotions

«La division des poids lourds est la plus puissante de toutes, et un combat de poids lourds ne ressemble à aucun autre événement sportif au monde. La division des poids lourds est de retour et nous aurons le meilleur le 1er janvier. Du haut du classement comme les meilleurs espoirs et un ancien champion des poids lourds sur la même carte.

« L’événement principal est très intrigant et fait partie d’une excellente carte. Le but de chaque boxeur est d’être champion du monde. Luis Ortiz mesure 1,95 mètre et est déjà parti à la recherche du titre à deux reprises, il sait qu’il doit vaincre Charles Martin pour briguer à nouveau la couronne. Charles Martin est le concurrent le mieux placé du classement IBF avec 1,98 m de haut et a déjà été champion. Il veut récidiver avec une victoire éclatante le 1er janvier.

« Le co-événement principal verra un boxeur invaincu de 1,95 mètre de haut en tant que » The Cuban Flash « Frank Sánchez après avoir triomphé de manière remarquable sur la carte préliminaire de Fury vs. Wilder III et contre le poids lourd portoricain de 2,01 mètres Carlos Negrón, qui est sur une séquence de cinq victoires consécutives.

«Ils seront de purs poids lourds le 1er janvier. Ce sont les rois du ring, et vous n’allez pas vouloir le manquer ».

# # #

À PROPOS D’ORTÍZ VS. MARTIN

Ortiz vs. Martin verra le meilleur poids lourd Luis « King Kong » Ortíz affronter l’ancien champion du monde Charles Martin dans un combat pour l’élimination du titre des poids lourds IBF qui mettra en vedette un FOX Sports PBC Pay-Per-View bourré d’action pour démarrer 2022 en direct de Hard Rock Live au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, le 1er janvier.

Le co-événement principal mettra en vedette une star montante des poids lourds Frank « El Flash Cubano » Sánchez et le boxeur olympique portoricain Carlos Negrón dans un concours de 10 rounds.

La télédiffusion à la carte débutera à 20 h HE / 17 h HP et verra également les prétendants poids lourds Jonnie Rice et Michael Coffie dans un match revanche de 10 rounds de l’ancien prétendant au titre Gerald « The Black Rooster. Washington dans un 10- soirée ronde contre le boxeur olympique turc Ali Eren Demirezen et Viktor Faust invaincu contre Iago Kiladze en 10 rondes pour lancer l’action à la carte.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont maintenant en vente sur Ticketmaster.com.

Les téléspectateurs peuvent diffuser des émissions PBC en direct en téléchargeant les applications FOX Sports et FOX NOW ou en se connectant à FOXSports.com. De plus, tous les programmes sont disponibles sur la chaîne FOX Sports sur Sirius XM sur la radio satellite (canal 83} et l’application SiriusXM.

Pour plus d’informations : visitez www.premierboxingchampions.com, http://www.foxsports.com/presspass/homepage et www.foxdeportes.com, suivez-nous sur Twitter à @PremierBoxing, @PBConFOX, @FOXSports, @FOXDeportes, @TGBPromotions et @Swanson_Comm, ou devenez fan sur Facebook en vous rendant sur www.Facebook.com/PremierBoxingChampions, www.facebook.com/foxsports & www.facebook.com/foxdeportes.