Citations de l’entraînement du Mexicain José Valenzuela avant son combat ce samedi sur FS1 et FOX DEPORTES

BAKERSFIELD, CA. – L’espoir mexicain des poids légers, José Valenzuela, cherchera à impressionner lors du premier événement principal de sa carrière professionnelle lorsqu’il rencontrera le Colombien Deiner Berrio dans un concours de 10 rounds qui fera la une de la Boxing Night de PBC sur FS1 et FOX Deportes ce samedi 18 septembre ( 19 h HE / 16 h HP) de la Mechanics Bank Arena à Bakersfield, en Californie.

“Je rêve de ce moment depuis que je suis enfant”, a déclaré Valenzuela. « Maintenant, je suis juste prêt à me montrer ce samedi soir et à envoyer un excellent message. Je dois montrer à toute la division que je suis venu pour rester ».

Le jeune boxeur de 22 ans a fait bonne impression lors de son dernier combat, arrêtant Donte Strayhorn au quatrième tour de leur combat diffusé sur FOX à l’approche du Pacquiao vs. Ugas le 21 août. Valenzuela était content d’avoir pu afficher son style de combat agressif, mais il a également noté des facettes qu’il doit améliorer.

“J’aime bien me battre devant les gens et les faire se lever excités de leur siège”, a déclaré Valenzuela. «Je suis un combattant extrêmement actif, car j’ai grandi en regardant et en appréciant des boxeurs comme Manny Pacquiao et Julio Cesar Chávez.

«Vous allez me voir être plus agile debout dans ce combat. Je suis un bon boxeur et bon sur mes orteils, mais parfois je m’ennuie de ça. J’aime me battre de près, mais je sais aussi que je dois être intelligent et utiliser ma défense en même temps. J’utiliserai mon jab et différents angles pendant ce combat, je ne vais pas juste me tenir devant Berrio ».

Berrio représente l’adversaire le plus coriace de la carrière de Valenzuela. Berrio a 30 ans et n’a jamais été détenu, même s’il vient de perdre aux points après 10 rounds face à Juan Pablo Romero, invaincu en avril de cette année. Malgré la différence d’expérience entre les deux, Valenzuela pense qu’il a un QI de boxe supérieur qui l’aidera à gagner.

“Berrio a un style de combat abrité, il se baisse puis explose avec des mains droites sauvages”, a déclaré Valenzuela. «C’est un style étrange et définitivement décalé. Je ne pense pas qu’il soit capable de s’adapter et de faire les ajustements nécessaires contre moi. Je m’attends à ce qu’il me frappe sous de grands angles. »

Valenzuela est originaire de Los Mochis, dans le Sinaloa, et s’entraîne à Seattle, dans l’État de Washington, sous la tutelle de José Benavidez Sr. aux côtés des enfants de José, du double champion du monde invaincu David Benavidez et du vétéran José Benavidez Jr. Valenzuela a travaillé aux côtés de la famille Benavidez. pendant quatre ans, absorbant leurs conseils et leur sagesse.

“Travailler avec la famille Benavidez est une expérience formidable”, a déclaré Valenzuela. « Ils me poussent toujours à repousser mes limites et ils ne pensent pas vraiment que je les ai. David se bat aussi à un rythme très rapide et je pense que cela vient de la façon dont nous nous entraînons ».

Valenzuela sait qu’il doit essayer de saisir toutes les opportunités qui se présentent, car la division des poids légers compte plusieurs champions et prétendants de renom. Il le sait et est motivé pour impressionner le 18 septembre.

“Je dois montrer à tout le monde que Berrio est loin de mon niveau”, a déclaré Valenzuela. « Je ne dois pas seulement gagner, je dois gagner énormément. Un KO serait génial, mais le plus important est de dominer et de bien paraître en gagnant. »

L’émission de samedi sera suivie d’une autre PBC Boxing Night sur FS1 le dimanche 19 septembre à la Mechanics Bank Arena de Bakersfield, en Californie. L’émission de dimanche débutera à 22 h HE / 19 h HP et sera dirigée par l’espoir invaincu des super poids plume Maliek Montgomery face à Aleem Jumakhonov dans un concours de 10 rondes.

Les deux événements sont promus par TGB Promotions et les billets sont en vente dès maintenant sur AXS.com.

Les fans peuvent se connecter aux émissions PBC via les applications FOX Sports et FOX NOW ou en allant sur FOXSports.com. De plus, tous les programmes sont disponibles via la radio satellite sur le canal 83 de SiriusXM et l’application SiriusXM.