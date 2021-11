citations de Moyes | TEAMparler

David Moyes était satisfait du match nul de West Ham en Ligue Europa contre Genk et a estimé que le buteur Said Benrahma a prouvé un point avec son double but.

Benrahma, 26 ans, a marqué deux fois en seconde période après que Joseph Paintsil ait donné aux hôtes une avance choquante au début. L’international ghanéen a trouvé le chemin des filets dès la quatrième minute. Et Genk aurait facilement pu marquer deux ou trois buts à la mi-temps.

Ils ont perdu quelques excellentes occasions alors que les Hammers se battaient pour rester dans le match. Cependant, tout a changé lorsque Moyes a effectué un triple remplacement à l’approche de l’heure.

Michail Antonio, Mark Noble et Arthur Masuaku ont été remplacés par Tomas Soucek, Jarrod Bowen et Pablo Fornals. Et juste une minute plus tard, ils étaient à égalité lorsque Benrahma a tiré sur le retrait intelligent de Vladimir Coufal.

Il semblait avoir remporté le match à neuf minutes de la fin grâce à un superbe effort individuel. Cependant, le propre but de Soucek a permis de partager le butin à Luminus Arena.

Mais Moyes, qui a pris en charge son 1000e match en Belgique, n’a pas été trop déçu du résultat.

« Je pense qu’à la réflexion, un match nul était le bon résultat », a-t-il déclaré à des rapports (via football.london). Genk nous a causé des problèmes dans les 20 premières minutes, ils ont mieux commencé, puis Areola a fait de bons arrêts, mais nous étions meilleurs après cela.

Benrahma a reçu les applaudissements pour ses deux buts. Et l’Ecossais a révélé que l’Africain a bien répondu à les demandes du club ce terme.

« Il a bien joué ce soir et quelques buts l’aideront, c’était un excellent but individuel, a ajouté Moyes. «Il a sorti le ballon au bon moment et les actions individuelles qu’il a prises en plus d’entre elles se sont produites.

« Nous veillons à ce que Benrahma soit conscient de ce qu’on attend de lui, mais je suis vraiment content pour lui ce soir. Dans l’ensemble, il était un bien meilleur joueur d’équipe ce soir.

Moyes minimise les jalons

Moyes a maintenant atteint quatre chiffres en termes de jeux gérés. Il a guidé l’équipe de l’East End à la sixième place de l’élite en 2020-2021.

Et ils sont encore une fois le mélangeant avec les grands garçons cette saison. Mais, toujours pragmatique, Moyes a préféré minimiser l’exploit lorsqu’on lui a demandé son jeu préféré de 1000.

« Les gens m’ont posé des questions à ce sujet et en fait, cela est devenu flou parce que j’ai eu tellement d’années et de jeux qu’il est difficile d’identifier une chose, mais la cohérence tout au long de votre carrière est importante », a-t-il poursuivi.

LIRE LA SUITE: Moyes révèle son plan pour naviguer dans l’horaire chargé de West Ham; fait l’éloge du jeune as