Citations et photos de la séance d’entraînement virtuelle du champion du monde IBF des super-moyens Caleb Plant

Cliquez ICI pour les photos avec l’aimable autorisation d’Esther Lin / SHOWTIME

Cliquez ICI pour voir la formation Replay

LAS VEGAS – Le champion invaincu IBF des super-moyens Caleb « Sweethands » Plant a ouvert les portes de sa salle de sport pour offrir une séance d’entraînement virtuelle pour son prochain et très attendu combat contre la superstar mexicaine, championne du monde de division et WBC/WBO/WBA des super-moyens unifiés Le champion Canelo Álvarez pour le titre incontesté de la division des 168 livres le samedi 6 novembre en direct sur SHOWTIME PPV depuis le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions

Plant est actuellement invaincu et extrêmement talentueux, et maintenant il cherche la victoire qui marquerait sa carrière en feu et garderait son record invaincu intact alors qu’il défend son titre mondial pour la quatrième fois. Celui qui l’emportera le 6 novembre marquera son nom dans les livres d’histoire en tant que premier champion du monde incontesté des 168 livres de l’histoire puisque quatre ceintures sont à gagner.

Les billets pour cet événement sont déjà en vente et peuvent être achetés en allant sur AXS.com. Cet événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.

Vous pouvez voir la rediffusion de l’entraînement en cliquant ICI pour accéder à la chaîne YouTube de SHOWTIME Sports. C’est ce qu’a déclaré Plant avec son co-entraîneur Justin Gamber ce mercredi.

USINE DE CALEB

«C’est personnel pour moi, bien qu’en réalité tous les combats le soient. J’ai beaucoup sacrifié pour ce sport et je m’y suis entièrement consacré, donc quiconque gêne mes objectifs rend le combat personnel pour moi. Qui que ce soit.

«J’ai de nombreux attributs qui vont compliquer la vie (de Canelo) dans ce combat. Tout le monde dit que leur camp d’entraînement a été le meilleur de tous les temps, mais je peux honnêtement vous le dire. J’ai eu des séances de sparring spectaculaires et je suis prêt à basculer.

« J’ai beaucoup de respect pour ce sport et je m’y consacre avec beaucoup de sacrifices chaque jour. Je veux que mon nom soit inscrit dans l’histoire et le 6 novembre représente un grand pas vers cet objectif.

« J’ai une belle opportunité devant moi. Je n’ai pris aucun raccourci dans ma formation. Je me suis préparé à la fois mentalement, physiquement et spirituellement. Je suis simplement concentré.

« Certains ont perdu le combat contre Canelo avant que la cloche ne sonne. Je pense que c’est pour ça que je l’irrite autant. Certains viennent remettre leur ceinture, leur chèque et rentrent chez eux. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis là que parce que je veux leurs ceintures.

«Je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité, je l’apprécie beaucoup, mais je ne suis pas ici pour être plus célèbre. Je suis ici pour gagner et prendre ces ceintures.

« (Canelo) dit que les premiers tours seront difficiles, mais je dis que tous les tours seront difficiles pour lui. Votre défi est grand. Mon équipe et moi sommes prêts et concentrés alors ne manquez pas le combat car vous verrez des feux d’artifice.

« Je suis dans la meilleure forme physique de ma vie. Il faut s’entraîner comme un champion du monde avant même d’en être un, et c’est ce que j’ai toujours fait. J’atteins mon apogée juste à temps. La pression ne va pas m’accabler. De plus, plus le jour du combat approche, moins je le sens.

« Cela a été un long voyage pour moi et mon père (et le co-entraîneur Richie Plant). Ces moments difficiles ont façonné le boxeur que je suis aujourd’hui. J’ai une grande équipe derrière moi, et nous sommes prêts pour le 6 novembre.

« La préparation et les séances d’entraînement ont été excellentes. Je veux déjà que la cloche sonne ».

JUSTIN GAMBER, Co-Formateur Usine

«Nous sommes calmes et entrons dans ce combat avec une philosophie cérébrale. Pour nous, ce n’est qu’un combat de plus. Nous nous entraînons de la même manière pour chaque combat.

« Nous terminons notre entraînement et ajustons les points techniques. Nous veillerons à consolider notre stratégie.

« Les attributs physiques de Caleb feront la différence si nous les utilisons correctement. Plusieurs adversaires de Canelo n’ont pas été capables de le faire, mais nous avons la capacité d’utiliser notre hauteur et notre portée de la bonne manière, et je m’attends à ce que Caleb soit capable de le faire lorsque le temps du combat viendra.

«Je suis enthousiasmé par le défi d’être main dans la main avec un grand entraîneur que je respecte beaucoup comme Eddy Reynoso. J’admire leurs réalisations et je suis enthousiasmé par cette opportunité.

« Le combat n’est pas personnel de la part des équipes. Ce sont deux pit-bulls prêts à s’affronter, et lorsque cela se produit, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la paix et l’harmonie règnent. Pas étonnant.

«Pour moi, notre équipe est la meilleure dans le monde de la boxe. Nous avons le meilleur dans tous les domaines, et la chimie et la camaraderie sont essentielles lorsqu’il s’agit de travailler en équipe. Cela montrera la nuit du combat.

« Caleb a toujours relevé le défi. Il l’a fait alors qu’il n’était pas le favori contre José Uzcátegui, et il ne recule jamais. On dirait que Canelo s’attend à ce que la pression l’affecte, mais Caleb devient de plus en plus gros à mesure que la pression augmente. C’est comme ça depuis que je l’ai rencontré et c’est comme ça que ce sera la nuit du combat.

« Représentant la ville de Nashville, le Tennessee est tout pour nous. Nous voulons que Nashville se démarque sur la carte de la boxe. Avoir un champion incontesté de Nashville est extrêmement important pour nous, et c’est notre intention le 6 novembre. «

# # #

À PROPOS DE CANELO VS. PLANTE

Canelo contre Plant verra la superstar de la boxe Canelo Alvarez du Mexique, champion du monde unifié WBC / WBA / WBO et boxeur numéro un au monde par consensus, affronter le champion du monde IBF des super-moyens invaincu Caleb « Sweethands. Plant, dans un combat historique le samedi 6 novembre, en direct sur SHOWTIME PPV® au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions.

Le SHOWTIME PPV débutera à 21 h HE / 18 h HP avec le double champion du monde des super-moyens Anthony « El Perro » Dirrell face à un concurrent dynamique comme « Loco » Marcos Hernández dans le co-événement principal de 10 rondes. . L’ancien champion du monde des super poids coq invaincu Rey Vargas revient à l’action contre le Mexicain Leonardo Báez dans une attraction à la carte de 10 rounds, tandis que les prétendants légers Elvis Rodríguez et Juan Pablo Romero s’affronteront dans un duel de 10 rounds. pour lancer l’action télévisée.

Les billets pour cet événement sont déjà en vente et peuvent être achetés en allant sur AXS.com. Cet événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.

Pour plus d’informations, visitez www.SHO.com/sports, www.PremierBoxingChampions.com, suivez-nous sur Twitter et utilisez le hashtag #CaneloPlant tout en suivant @Canelo, @SweetHandsPlant, @ShowtimeBoxing, @PremierBoxing et @TGBPromotions, suivez-nous sur Instagram à @Canelo, @CalebPlant, @ShowtimeBoxing, @PremierBoxing et @TGBPromotions et devenez fan sur Facebook en vous rendant sur www.Facebook.com/SHOBoxing.