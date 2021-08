Citations et photos de la session de formation ouverte

in

CLEVELAND – La championne du monde unifiée de 126 livres Amanda Serrano de Porto Rico a participé à une formation ouverte à la presse et au public avant de défendre ses titres contre la championne du monde des super poids coq WBC Yamileth Mercado du Mexique, dans un duel qui sera diffusé en direct sur SHOWTIME PPV ce dimanche , le 29 août de la Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland.

AMANDA SERRANO :

«Jake Paul est en charge du combat principal, mais je vais m’assurer de lui voler tous les yeux et que les gens aiment la boxe féminine afin qu’ils sachent que nous, les femmes, sommes capables de nous battre et de faire un grand spectacle. Nous montrerons que nous sommes dignes de cette opportunité ».

« Il s’agit d’un champion portoricain contre un champion mexicain. Avec ça assez et plus. (Yamileth Mercado) est jeune, il a faim de gloire et il veut mes titres, mais ce ne sera pas facile pour lui de les obtenir ».

« Je me bats pour la boxe féminine, pour les filles qui sont sur le point de se lancer dans ce sport, pour mon île. J’ai sacrifié ma vie entière pour ça. Depuis que j’ai 18 ans, je pratique la boxe avec beaucoup de dévouement ».

Yamileth Mercado n’a pas participé à l’activité.

Calendrier des activités (heure de l’Est) :

Jeudi 26 août – Conférence de presse 13h00. Diffusion en direct sur la chaîne YouTube « SHOWTIME Sports », sur la page Facebook « SHOWTIME Boxing » et sur l’application SHOWTIME.

samedi 28 août – Pesée officielle à 17h00. Diffusion en direct sur la chaîne YouTube « SHOWTIME Sports », sur la page Facebook « SHOWTIME Boxing » et sur l’application SHOWTIME.

dimanche 29 août – Billboard 20h00 uniquement sur SHOWTIME PPV. Conférence de presse après le combat. Diffusion en direct sur la chaîne YouTube « SHOWTIME Sports » et sur la page Facebook « SHOWTIME Boxing ».

