Citations et photos de la session d’entraînement de Mario Barrios

HAYWARD, CALIFORNIE – Champion WBA super léger invaincu Mario “El Azteca” Barrios a partagé son ressenti après son entraînement préparatoire pour affronter le quadruple champion du monde Gervonta « Tank » Davis au SHOWTIME PPV Main Event ce samedi 26 juin depuis la State Farm Arena primée d’Atlanta, en tête d’affiche de l’événement Premier Boxing Champions.

Les billets pour l’événement à la State Farm Arena, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés en allant sur ticketmaster.com.

Barrios a 25 ans et recherche la plus grande victoire de sa carrière le 26 juin et aura une avance de 5 1/2 pouces lors du match contre Davis. Barrios a une fiche de 9-0 avec huit KO depuis qu’il est passé à 140 livres. De plus, il a renversé son rival à plusieurs reprises dans son seul combat qui est allé jusqu’à la cloche finale contre Batyr Akhmedov. Le natif de San Antonio s’entraîne très motivé sous la tutelle d’un entraîneur vétéran comme Virgil Hunter dans son coin.

Voici ce que Barrios et Hunter avaient à dire après leur session :

MARIO BARRIOS

« Ce sera une énorme opportunité pour moi. Gervonta Davis est d’une grande renommée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la boxe. C’est le genre de combat qui peut accélérer nos deux noms le 26 juin.

«Pour moi, Gervonta et son équipe ont porté plus qu’ils ne sont capables d’accepter ce combat. Nous verrons ce qui se passera lorsque nous entrerons tous les deux sur le ring le 26 juin.

« ‘Tank sera sur le ring aux côtés d’un vrai boxeur de 140 livres. Il ne sera pas confronté à quelqu’un qui est loin d’être le meilleur ou qui prendra du poids pour la première fois. Je suis un gars qui sort pour arrêter ses rivaux et aussi dangereux qu’il soit, seulement deux poids de plus que ce qu’il a l’habitude de voir.

«Nous savons que Gervonta est un boxeur dangereux et nous sommes conscients de la menace à laquelle nous sommes confrontés, mais je suis aussi ou plus dangereux que lui. Cela fait un moment que je pèse 140 livres.

« J’ai de la vitesse, de la puissance et de l’explosivité tout comme Gervonta, mais je vais aussi compliquer les choses avec ma portée et ma taille physique. Des choses qu’il n’a jamais vues auparavant.

«Je sais que j’ai le genre de pouvoir qui reste en vigueur du premier tour au douzième. Il n’est pas habitué à cette catégorie et nous verrons comment il parvient à prendre du poids.

« Je suis confiant parce que j’ai une grande équipe qui me soutient et parce que j’ai eu un excellent camp d’entraînement. Je fais face à chaque combat avec confiance dans ma préparation. Je suis plus que prêt à monter sur le ring le soir du combat.

«Il y aura des feux d’artifice depuis le combat d’ouverture préliminaire jusqu’à l’événement principal le 26 juin. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire ce combat de l’année.

« C’est le moment dont je rêve depuis que je suis enfant. Il vous montre tout ce que j’ai fait avec grand soin toute ma vie jusqu’à maintenant. Ce n’est que le début et je suis prêt à profiter de cette opportunité.”

VIRGIL HUNTER, Coach de quartier

« La préparation se passe très bien et nous nous sentons encore mieux. Mario ne pourrait pas être plus prêt et nous sommes ravis de faire face à un grand combat. Il comprend ce que signifie ce combat, ce qu’une victoire ferait pour définir sa carrière en ce moment. Il comprend également ce qui se passerait avec un faux pas. Sa carrière est encore devant lui puisqu’il est jeune, mais ce combat est très important et une victoire signifierait beaucoup.

« Il faut toujours être conscient du pouvoir de Tank (Davis). Il faut aussi reconnaître sa vitesse et son intelligence. Ses attributs sont très réels d’après ce que j’ai vu, vous devez le prendre au sérieux dans tous les aspects. Son coin et ses gens sont bons aussi, et cela fait de lui un adversaire redoutable.

« La portée et la taille de Mario seront un avantage tant que nous saurons en tirer parti. Cela peut s’avérer être un avantage ou un inconvénient. Nous devons trouver les avenues qui fonctionnent pour que nous en profitions. La taille et la portée n’ont jamais signifié grand-chose pour moi en boxe, car chaque boxeur peut la surpasser quelle que soit sa taille. Il s’agit de savoir qui imposera sa stratégie et sa volonté de remporter la victoire.

« L’éthique de travail est en vigueur. Le plafond de Mario est très haut et il ne l’a pas encore atteint, mais il est en route. Mario a beaucoup de place pour grandir et s’améliorer, et je vous dirais que la meilleure version de Mario arrivera dans quelques années, mais cela ne veut pas dire qu’il ne pourra pas gagner le 26 juin. Il en est définitivement capable.”

À PROPOS DE DAVIS VS. QUARTIERS

Davis contre Barrios verra le quadruple champion du monde Gervonta “Tank” Davis à la recherche d’un autre titre mondial dans une troisième division différente lorsqu’il affrontera le champion invaincu des super-welters WBA Mario “El Azteca” Barrios lors de l’événement principal SHOWTIME PPV samedi. la State Farm Arena primée à Atlanta dans le cadre d’un événement présenté par Premier Boxing Champions.

Les combats préliminaires à la carte débuteront à 21 h HE / 18 h HP et mettront en vedette deux des meilleurs prétendants de la division des 154 livres lorsque Erickson “Martillo” Lubin rencontrera l’ancien champion dominicain unifié Jeison. Rosario dans un WBC Super Combat d’élimination du titre des poids mi-moyens dans le co-événement principal.

L’ancien champion unifié des super poids welters Julian “J-Rock” Williams revient sur le ring pour la première fois en 18 mois pour affronter Brian Mendoza dans un concours de 10 rounds, et Batyr Akhmedov entre sur le ring pour affronter l’ancien le champion du monde Argenis Méndez dans un combat d’élimination du titre WBA Super Lightweight en 12 rondes pour lancer la télédiffusion à la carte à 21 h HE / 18 h HP.

Cet événement est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions. L’Akhmedov contre. Mendez est promu en collaboration avec World of Boxing.