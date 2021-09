Citations et vidéo de la conférence de presse virtuelle de Deontay Wilder

Cliquez ICI pour voir l’enregistrement complet de la conférence de presse virtuelle (Courtoisie : Premier Boxing Champions ; Mot de passe : D8Qq.x0P)

LAS VEGAS – L’ancien champion du monde des poids lourds de longue date Deontay “The Bronze Bomber” Wilder a juré de se venger lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi et a regardé le combattant vétéran palpiter à la conclusion très attendue de sa trilogie de combat en poids lourds contre WBC et champion du monde linéaire des poids lourds Tyson “El Rey Gitano” Fury le samedi 9 octobre en direct sur ESPN + PPV et FOX Sports PPV depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Je veux une vengeance sous forme de sang”, s’est exclamé Wilder. « Je prendrai ma revanche le 9 octobre. Ce sera œil pour œil ».

Billets pour Fury vs. Wilder III est déjà en vente sur www.t-mobilearena.com ou www.axs.com. L’événement est une présentation de Premier Boxing Champions et est promu par Top Rank, BombZquad Promotions, TGB Promotions et Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Wilder en a dit beaucoup plus, et vous pouvez le voir ci-dessous :

DEONTAY WILDER

«Je me sens incroyable. Plus que bien, plus que génial. Ce temps qui s’est écoulé m’a beaucoup aidé puisque j’ai pu peaufiner divers détails, les perfectionner. Vous ne pouvez pas être parfait tout le temps, mais cela ne veut pas dire que vous ne vous entraînez pas pour l’être.

« Malik Scott est merveilleux en tant que personne et en tant qu’entraîneur. Nous nous sommes rencontrés il y a des années en nous entraînant avec Tomasz Adamek et nous avons tout de suite sympathisé, tissant un lien et une véritable fraternité. J’ai tellement d’amour autour de moi dans ce camp que je ne me concentre sur rien de négatif.

« Nous nous amusons en apprenant et en créant des choses ensemble pendant notre formation. C’est tout simplement la passion que nous avons de devenir deux fois champions du monde.

« Je suis hyper concentré. Plus que jamais dans ma carrière. C’est la deuxième phase de mon voyage. Je me

Je me suis amusé à gagner et à défendre le titre pendant cinq ans. À ce stade, nous prenons absolument tout au sérieux. Je suis heureux et ravi d’être ici.

« On dit que les choses arrivent à cause de quelque chose et que nous n’en comprenons pas la raison jusqu’à ce que nous arrivions à un certain moment de notre vie pour le comprendre plus tard. Toute mon équipe comprend tout ce qui s’est passé et maintenant nous attendons avec impatience.

« Le retard était en fait une bénédiction pour moi. Plus ils retardaient, plus j’avais de temps pour peaufiner et planifier la stratégie que nous emploierons le 9 octobre. Evidemment frustrant, j’étais prêt à me battre et c’était l’arrêt le plus long que j’aie jamais fait en dehors du ring, mais le ring vous invite toujours à revenir. J’ai utilisé le temps que j’avais et j’en ai énormément bénéficié.

“J’apprécie l’amour que mes vrais fans me donnent. J’ai reçu tellement de messages de tellement de personnes différentes que je suis extrêmement motivé pour revenir pour la rédemption et les représailles le 9 octobre. Le BombZquad est de retour.

«Ce fut de loin le meilleur camp d’entraînement de ma carrière. Parfois, vous avez besoin que des choses se produisent dans la vie qui vous forcent à changer d’une manière dont vous avez besoin. Nous n’avons eu aucune distraction et je suis simplement heureux mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement.

« Nous recherchons une version rajeunie et réinventée de Deontay Wilder. L’ancien Deontay a disparu. Je ne sais pas comment le lui expliquer, je n’aurai qu’à le prouver le 9 octobre et je veux déjà que ce jour vienne ».