Citations, photos et vidéo de la formation de Caleb Plant à Las Vegas

LAS VEGAS – Le champion du monde IBF des super-moyens invaincu Caleb « Sweethands » Plant reste inébranlable dans son intention de devenir le premier champion du monde incontesté des super-moyens de l’histoire de la boxe alors que son combat contre Canelo Alvarez approche, le champion WBC / WBO / WBA dans les 168 livres division, en direct sur SHOWTIME PPV® le samedi 6 novembre dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

Plant est au sommet du champion du monde depuis janvier 2019 et a défendu avec succès son titre à trois reprises depuis qu’il a arraché la ceinture à José Uzcátegui par décision unanime. Plant cherche maintenant à frapper un autre coup sûr et à écrire l’histoire contre Canelo.

Les billets pour cet événement sont déjà en vente sur AXS.com. L’événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.

C’est ce que Plant et son co-entraîneur Justin Gamber ont déclaré moins d’un mois après le début du concours :

USINE DE CALEB

« Je reste détendu et laisse le processus se dérouler tout seul. Nous avons déjà terminé la première moitié du camp d’entraînement et nous avons la seconde. Je suis en avance sur le calendrier et mon poids est bon.

«Je ne pense pas avoir besoin d’être plus motivé que je ne le suis déjà pour me battre pour le championnat du monde incontesté des super-moyens. C’est un combat que nous voulons évidemment tous les deux gagner. Peut-être que les sentiments de Canelo ont fait surface lors de la conférence de presse et j’ai réagi. Ces choses arrivent.

«Je reste juste concentré et concentré. Je veux terminer le camp comme je l’ai commencé, à un niveau élevé.

« Je me sens très bien. Tout a été parfait. J’ai l’impression d’avoir toutes les compétences du monde et une grande équipe autour de moi. Je suis ravi de montrer au monde de quoi je suis capable une fois que la cloche sonne.

«Je pense qu’il y a des façons dont je suis supérieur à Canelo sur le ring, mais le seul moyen de le savoir est de se connecter au combat du 6 novembre. Ce que je dis maintenant n’aura pas d’importance, puisque les gens ne vont pas me croire de toute façon. Je préfère leur montrer que leur dire.

«Je n’ai eu que 21 combats en tant que professionnel, mais plusieurs de ces combats ont été sur une grande scène. Je me bats à haut niveau depuis longtemps et j’ai beaucoup d’expérience. Tout cela sera utile le soir du combat.

«Je sais que ce sera le plus gros combat de ma carrière jusqu’à présent, et l’objectif est de progresser. Je veux que chaque combat soit plus grand que le précédent. Cela n’a rien d’inattendu. Je veux ce combat et je me sens prêt pour cela.

«Être incontesté immortalisera mon nom dans les livres d’histoire de la boxe. C’est ma raison de faire cela. C’était mon objectif quand j’ai commencé la boxe. »

JUSTIN GAMBER, Co-Formateur Usine

« Caleb sera prêt à 110 % d’ici le 6 novembre. Croyez-moi quand je vous dis qu’aucun boxeur sur terre n’est parfait. Canelo a mérité sa place de grand combattant, mais il n’est pas parfait. Il a des points faibles, et nous allons en profiter.

« Je sais que les gens négligent Caleb. Cela nous va comme un gant. Caleb est comme moi. Quand quelqu’un nous dit que nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous aimons prouver le contraire. Cela nous motive encore plus.

« J’ai été surpris par ce qui s’est passé lors de la conférence de presse. Cela rendait tout encore plus personnel. Battre (Canelo) a toujours été important, mais maintenant nous avons encore un peu plus de motivation ».

