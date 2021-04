Citations, poèmes, messages et légendes Instagram ⋆ .

Les meilleurs messages de Pâques à partager avec vos proches (Photo: .)

Pâques, fête chrétienne de printemps, est presque à nos portes.

Généralement un jour saint marquant la résurrection de Jésus-Christ, c’est souvent un week-end populaire aussi pour les enfants – profitant des « visites » du lapin de Pâques, des chasses aux œufs de Pâques, des séances de pâtisserie et de nombreux bricolages amusants pour la famille.

Et que vous soyez un adepte de l’église, un parent ou un passionné de chocolat (ou les trois), il y a de nombreuses raisons de partager les vœux de Pâques avec vos proches pendant le week-end.

Voici quelques-uns de nos messages de Pâques préférés, citations, poèmes et légendes Instagram à partager pendant les vacances…

Meilleures citations de Pâques

«Nous proclamons la résurrection du Christ lorsque sa lumière illumine les moments sombres de notre existence. – Pape François

‘La toute première Pâques nous a appris ceci: que la vie ne se termine jamais et que l’amour ne meurt jamais. – Kate McGahan

« Le grand cadeau de Pâques est l’espoir » (Photo: .)

«Notre Seigneur a écrit la promesse de la résurrection, non seulement dans les livres, mais dans chaque feuille du printemps. – Martin Luther King jr

‘Pâques est un moment où Dieu a transformé l’inévitabilité de la mort en invincibilité de la vie. – Craig D. Lounsbrough

«Pâques est le seul moment où il est parfaitement sûr de mettre tous vos œufs dans le même panier. – Evan Esar

‘Pâques exprime la beauté, la rare beauté d’une nouvelle vie. – SD Gordon

«Le grand cadeau de Pâques est l’espoir. – Basil Hume

‘Le jour de Pâques, le voile entre le temps et l’éternité s’amincit en bavardage. – Douglas Horton

Beaux poèmes de Pâques à partager

Coloriage oeufs de Pâques par Sarah Benedetti

Je prends un œuf

Tout blanc brillant

Et puis je plonge

C’est hors de vue.

Je le laisse là

Dans la tasse

Puis après une minute

Je le prends.

Et oh!

C’est un joli

Ombre de vert!

Le plus joli œuf de Pâques

Que j’ai jamais vu.

Ailes de Pâques par George Herbert

Seigneur, qui a créé l’homme dans la richesse et le stock,

Bien que bêtement il ait perdu la même chose,

En décomposition de plus en plus,

Jusqu’à ce qu’il devienne

Les plus pauvres:

Avec toi

O laisse-moi me lever

Comme des alouettes, harmonieusement,

Et chante aujourd’hui tes victoires:

Alors tombera plus loin le vol en moi.

Mon jeune âge dans le chagrin a commencé

Et toujours avec les maladies et la honte.

Tu as tellement puni Sinne,

Que je suis devenu

Le plus mince.

Avec toi

Laisse moi combiner,

Et ressens ta victoire:

Car, si je frappe mon aile sur la tienne,

L’affliction fera avancer le vol en moi.

Messages à envoyer pour Pâques

Pâques houblonnée!

Il est ressuscité! Je vous souhaite une joyeuse Pâques.

J’espère que vous avez une joyeuse Pâques.

Voici de nouveaux commencements. Joyeuses Pâques!

Je vous souhaite un merveilleux printemps et une joyeuse saison de Pâques.

Tout ce qui vous remonte le moral, vous apporte de l’espoir et vous remplit du miracle de Pâques – c’est ce que je souhaite pour vous.

J’espère que le lapin de Pâques a été ce week-end!

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une joyeuse Pâques.

Oreilles en espérant que vous passiez de joyeuses Pâques!

Top légendes Instagram de Pâques

J’espère que vous avez une journée à oeufs! (Photo: .) Ne t’inquiète pas, sois houblonnée

Vivre ma vie en pleine floraison

Au-delà de l’oeuf cité à propos de Pâques

Les meilleures vacances tournent autour du chocolat

C’est la période la plus douce de l’année!

Pâques est le seul moment où vous pouvez mettre tous vos œufs dans le même panier

Mon lièvre a-t-il l’air bien?

Toutes ces célébrations sont des œufs

J’ai tellement de jeux de mots, ce n’est même pas un lapin

Je suis tout ouïe

Un lapin est excité pour Pâques!

C’est officiellement l’heure de la chasse aux œufs – allons-y!



PLUS: Pâques 2021: quelles seront les règles de verrouillage – pouvez-vous voir la famille?



PLUS: Les 12 meilleurs œufs de Pâques pour adultes – parce que vous n’êtes jamais trop vieux

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();