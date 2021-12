Cité des gins : Autrefois démodée, maintenant une boisson exotique !

Le gin est maintenant considéré comme une concoction aromatique pour les jeunes ainsi que pour le lot instruit.

Secoué, brassé, directement ou sur glace, c’est le gin qu’il vous faut. Autrefois considérée comme démodée et quelque chose que seule la génération plus âgée consommait, la boisson alcoolisée classique est maintenant de retour sur les tables des restaurants et des clubs. Les versions polyvalentes et les avatars new-age n’ont fait qu’alimenter sa consommation dans tous les groupes démographiques.

« Ce n'était pas le cas en Inde jusqu'à il y a cinq ans. Autrefois un aliment de base il y a deux décennies, il avait perdu son charme sous l'alcool noir. Aujourd'hui, c'est une boisson exotique. La révolution du gin est de retour, en particulier avec les marques de gin artisanal fabriqués localement », déclare le mixologue basé à Delhi Sanchayan Jana.

En conséquence, les saveurs locales mais robustes et les ingrédients exotiques ont attiré l’attention des Indiens instruits et jeunes de la classe supérieure qui aimaient autrefois leurs alcools bruns. Pour cette raison, le gin se démarque des autres boissons, en particulier de la vodka. « Les notes sont légères et constituent un cocktail rafraîchissant pour un apéritif. La vodka est neutre et n’a pas grand-chose à exprimer tandis que le gin peut être joué avec des saveurs, des plantes et mieux exploré chez les femmes, c’est pourquoi les gens préfèrent le gin à la vodka. Les saveurs peuvent être poussées vers de nouvelles innovations douces et c’est une boisson pour tous les âges », explique Jana.

Depuis que l’Inde a commencé à fabriquer du gin de qualité, la catégorie a fait en sorte qu’un amateur de vodka se tourne vers des saveurs enrichissantes. Des ingrédients comme le genévrier de l’Himalaya propre, le zeste de citron frais et le gingembre infusent un merveilleux mélange de plantes indiennes cueillies à la main à cet esprit contemporain. En Inde, Nao Spirits & Beverages, un gin artisanal local, a produit son premier gin Greater Than en 2017 et Hapusa en 2018. Depuis lors, des marques comme Stranger & Sons, Jaisalmer Gin, Samsara, Gin Gin et le tout premier Goa récemment lancé Gin indo-japonais, Doja a augmenté le quotient de gin.

Greater Than contient sept plantes : citronnelle, gingembre, camomille, fenouil, zeste d’orange d’Espagne, angélique allemande et racine d’iris italienne, en plus des graines de genièvre et de coriandre. Hapusa est le premier gin à être fabriqué avec la baie de genièvre de l’Himalaya, ainsi que d’autres ingrédients distinctifs tels que le citron vert gondhoraj, le curcuma, le gingembre, la cardamome, l’amande et la mangue.

À l’échelle mondiale, dans le cas du gin Hendrick’s produit par William Grant & Sons, il s’agit du gin premium le plus inhabituel distillé en Écosse avec des infusions curieuses, mais merveilleuses, de concombre et de rose bulgare. « Le gin était auparavant utilisé à des fins médicinales, mais cette catégorie est devenue un pilier de la culture du gin dans tous les pays du monde. C’est une boisson pour ceux qui sont ravis par l’insolite et l’expérience », explique Anish Arora, chef de marque, William Grant & Sons, une entreprise familiale indépendante de spiritueux haut de gamme avec des marques comme Drambuie, Hendrick’s Gin, Monkey Shoulder. Les lancements en édition limitée de Hendrick’s Gin ont gagné en popularité parmi les palais indiens. Lancé en 2019, Midsummer Solstice est un petit gin en édition limitée délicieusement floral, parfait pour les journées telles que le brunch.

Selon l’analyse du marché des boissons IWSR 2021, le gin devrait augmenter de 4,5% TCAC en 2021-2025, notamment grâce au Brésil, à l’Afrique du Sud et à la Russie. Le volume mondial de vodka était stable en 2020 et devrait le rester jusqu’en 2025. Au total, les spiritueux devraient augmenter de 0,6% dans le monde cette année et de 0,8% TCAC en 2021-2025.

Le gin est peut-être une petite catégorie en Inde, mais il convertit progressivement un buveur de whisky ou présente la catégorie à un buveur new age. Quelques facteurs qui alimentent la croissance du gin sur le marché indien sont le revenu disponible, l’évolution psychographique et démographique.

« Les jeunes entrepreneurs qui se familiarisent avec le gin lors de leurs séjours à l’étranger, expérimentent les saveurs locales et les millennials sont prêts à expérimenter. Les mixologues connaissent bien les concoctions et les mélanges et la consommation quotidienne est plus populaire. Cela a conduit à un plus grand intérêt pour l’esprit », explique Arora.

