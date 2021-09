Citi Commercial Bank installe un bureau chinois à Singapour

in

La succursale bancaire de Citi dans le quartier central des affaires de Singapour, le 12 février 2018.

Minerai Huiying | Bloomberg | .

SINGAPOUR – L’unité de banque commerciale de Citi a mis en place un bureau chinois à Singapour dédié à aider les entreprises chinoises “émergentes” à se développer dans la ville-État et en Asie du Sud-Est, a déclaré la banque à CNBC.

Citi Commercial Bank sert les entreprises de taille moyenne en croissance avec des revenus annuels allant jusqu’à 1 milliard de dollars. De nombreuses entreprises chinoises de ce type ont décidé de se développer à l’étranger, même si leur vaste marché intérieur offre de nombreuses opportunités de croissance.

Et Singapour, un centre commercial et financier en Asie du Sud-Est, est devenu une destination privilégiée parmi les entreprises chinoises de différentes tailles. Les principales entreprises chinoises qui se sont développées à Singapour incluent le géant de la technologie Tencent, ByteDance, propriétaire de TikTok, et la plate-forme de streaming vidéo iQiyi.

« Singapour et l’ensemble de la région de l’ASEAN sont des marchés clés pour la croissance des entreprises chinoises émergentes en expansion. Une majorité de ces clients ont créé des sociétés de portefeuille à Singapour pour leurs unités de l’ASEAN », a déclaré Lin Hsiu-Yi, responsable de l’ASEAN et de Singapour chez Citi Commercial Bank.

L’ASEAN fait référence à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, un bloc économique comprenant 10 pays de la région, dont l’Indonésie, Singapour et le Vietnam.

Le nouveau bureau chinois est dirigé par Mona Zhang, une banquière qui se concentrait auparavant sur les entreprises de taille moyenne au bureau de Citi Commercial Bank en Chine.

L’appel de Singapour

La décision de plusieurs entreprises technologiques chinoises d’établir ou d’étendre leurs opérations à Singapour au cours de la dernière année intervient également alors qu’une répression réglementaire des grandes technologies est en cours en Chine. Les régulateurs ont ciblé les pratiques monopolistiques, la collecte et l’utilisation de données – et se sont maintenant penchés sur la façon dont les entreprises utilisent des algorithmes pour vendre des produits aux consommateurs.

Citi a déclaré que ses revenus provenant du soutien à l’activité des clients et des flux de la Chine vers Singapour ont plus que doublé l’année dernière par rapport à l’année précédente. Le nombre de clients basés en Chine avec lesquels le géant bancaire américain travaille à Singapour a augmenté de 35% l’année dernière, a déclaré Citi.

Citi réduit la banque de détail

La mise en place du nouveau bureau chinois de Citi Commercial Bank à Singapour fait suite à l’annonce de la banque en avril de son intention de se retirer de la banque de détail sur 13 marchés. Bon nombre de ces marchés se trouvent en Asie-Pacifique, notamment en Australie, en Chine, en Inde et en Indonésie.

La directrice générale de Citi, Jane Fraser, a déclaré à CNBC en avril que la banque “doublerait” dans des domaines tels que la banque institutionnelle à l’échelle mondiale et la gestion de patrimoine aux États-Unis et en Asie. La banque commerciale fait partie des activités institutionnelles de Citi.

En Asie, la “forte présence” de la Chine dans les flux commerciaux et l’activité commerciale signifie que la banque cherchera à étendre le bureau chinois à Singapour et à en créer de nouveaux sur d’autres marchés, a déclaré Rajat Madhok, directeur de Citi Commercial Bank en Asie-Pacifique. .

Citi Commercial Bank opère sur 11 marchés d’Asie-Pacifique, qui représentent environ un tiers des revenus mondiaux de la banque commerciale.