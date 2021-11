Citi embauche 100 employés pour sa nouvelle division d’actifs numériques

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La nouvelle division Citi commencera à fonctionner le 1er décembre et aura pour tâche de concevoir des stratégies pour accompagner les entreprises institutionnelles dans leur adoption de la blockchain et des monnaies numériques.

Le fournisseur de services financiers basé aux États-Unis, la banque Citi, recherche 100 nouveaux employés pour sa division associée aux actifs numériques.

Citi intensifie ses efforts dans le domaine des crypto-monnaies

Selon les informations publiées dans plusieurs rapports associés, la nouvelle direction de la crypto-monnaie pour Citi commencera officiellement ses opérations le 1er décembre et sera dirigée par Puneet Singhvi, qui a précédemment occupé le poste de directeur du domaine Blockchain et des actifs numériques pour la division des marchés mondiaux. de la banque.

Concernant l’embauche de plus de personnel pour cette nouvelle division, un porte-parole de Citi a commenté ce qui suit :

« Citi a l’intention de pourvoir jusqu’à 100 nouveaux postes vacants supplémentaires pour soutenir ses capacités dans le domaine des actifs numériques. »

Cette nouvelle division des actifs numériques fera partie du groupe de clients institutionnels (ICG) de Citi, dirigé par Emily Turner. Parmi les tâches que les nouveaux revenus devront accomplir main dans la main avec Singhvi figure la conception de stratégies pour accompagner les entreprises institutionnelles dans leur adoption de la Blockchain et des monnaies numériques.

De bonnes perspectives pour les crypto-monnaies

La nouvelle de ce nouveau groupe de travail intervient un mois après que la PDG de Citigroup, Jane Fraser, a indiqué que les monnaies numériques ont une place dans l’écosystème financier traditionnel, il serait donc naturel de relier ces deux écosystèmes à terme.

À cet égard, Fraser a déclaré :

« Il est très clair que les actifs numériques feront partie des services financiers et de leurs marchés associés, de leur avenir. Nous voyons déjà des clients très actifs au sein de cet espace ».

La direction de Citigroup a également ajouté que la technologie sous-jacente de ces actifs est également très bénéfique pour la banque traditionnelle, car elle résout les problèmes inhérents au coût des transactions et à leur rapidité.

Gardez à l’esprit que, comme d’autres entités telles que JPMorgan, Bank of America et BNY Mellon, Citi a également commencé à explorer les utilisations possibles des crypto-monnaies ces dernières années, en publiant des rapports dans lesquels elle partage périodiquement ses progrès et ses perspectives.

