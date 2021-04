Citi et IADB terminent un projet pilote de paiement transfrontalier avec la technologie blockchain

Le géant bancaire Citigroup a terminé avec succès une preuve de concept pour les paiements transfrontaliers basés sur la blockchain en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, ou IADB.

Selon une annonce de jeudi, les Citi Innovation Labs de Citigroup et la BID ont permis plusieurs décaissements des États-Unis à un bénéficiaire en République dominicaine, en utilisant le réseau blockchain LACChain – un effort exclusif du programme régional de la BID LACChain.

Dans le cadre du projet, la BID a déposé des fonds tokenisés libellés en dollars américains sur un compte Citi et transféré les fonds à l’aide de portefeuilles numériques, a expliqué le spécialiste de la blockchain de la BID et le responsable technique de LACChain, Marcos Allende. «Après avoir été symbolisés, ces fonds ont été convertis en monnaie locale – le pesos dominicain – avec le taux de change établi par Citi», a-t-il déclaré.

Le projet pilote basé sur la blockchain a permis à la BID de fournir une traçabilité instantanée des transactions, des taux de change et des frais, apportant potentiellement une nouvelle méthode de paiement transfrontalier des États-Unis vers des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

«Il existe de nombreuses applications des paiements transfrontaliers inclusifs, comme l’aide publique au développement et les envois de fonds internationaux. Il ne fait aucun doute qu’ils sont extrêmement importants pour les économies de notre région et, plus important encore, pour les bénéficiaires finaux et les familles qui reçoivent des envois de fonds », a noté Irene Hofman, PDG de IADB Lab.

La JID est une organisation internationale qui soutient le développement économique, le développement social et l’intégration régionale de l’Amérique latine et des Caraïbes. L’IADB explore activement la technologie de la blockchain pour remplir sa mission, avec son laboratoire d’innovation IDB Lab qui a mis en place son programme LACChain axé sur la blockchain en 2019.

La LACChain open-source fonctionne sur la blockchain de JPMorgan et la plate-forme de contrat intelligent Quorum.

Citigroup n’est pas étranger à la technologie blockchain. En 2015, la banque a développé trois systèmes basés sur la blockchain et une crypto-monnaie pilote baptisée Citicoin pour explorer des transactions transfrontalières plus efficaces.