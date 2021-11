Citi prévoit d’embaucher 100 membres du personnel pour une division crypto renforcée

La centrale bancaire mondiale Citi embauche 100 personnes pour renforcer sa division blockchain et actifs numériques, selon une personne familière avec les plans de la banque.

Citi a également nommé Puneet Singhvi à la tête des actifs numériques du groupe de clients institutionnels (ICG) de Citi depuis le 1er décembre, selon une note de service partagée avec CoinDesk. Singhvi était plus récemment responsable de la blockchain et des actifs numériques pour l’équipe Global Markets de Citi.

Singhvi rapportera à Emily Turner, responsable du développement commercial pour le groupe des clients institutionnels de Citi. Shobhit Maini et Vasant Viswanathan seront co-responsables de la blockchain et des actifs numériques pour les marchés mondiaux.

« Nous nous concentrons sur l’évaluation des besoins de nos clients dans l’espace des actifs numériques », a déclaré Citi dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Avant d’offrir des produits et services, nous étudions ces marchés, ainsi que l’évolution du paysage réglementaire et les risques associés afin de répondre à nos propres cadres réglementaires et attentes en matière de surveillance. »

Le mémo de Citi partagé avec CoinDesk a déclaré qu’en plus des postes de direction annoncés lundi, la société a l’intention « d’embaucher des talents supplémentaires au cours des prochains mois et publiera des postes dans les activités, les fonctions et l’équipe de développement commercial d’ICG ».