Citi va embaucher 100 membres du personnel pour l’unité d’expansion des actifs numériques

Citigroup Inc cherche à embaucher 100 employés dans le cadre d’une stratégie renouvelée visant à développer l’activité de ses actifs numériques.

Le 22 novembre, la plus grande banque américaine a annoncé la nomination de Puneet Singhvi au poste de nouveau responsable des actifs numériques au sein du groupe de clients institutionnels (ICG) de Citi.

Singhvi rejoindra l’équipe de développement commercial d’ICG le 1er décembre, selon une note rédigée par Emily Turner, directrice du développement commercial d’ICG.

Le mémo disait : « Nous croyons au potentiel de la blockchain et des actifs numériques, y compris les avantages de l’efficacité, du traitement instantané, du fractionnement, de la programmabilité et de la transparence. Puneet et son équipe se concentreront sur le dialogue avec les principales parties prenantes internes et externes, notamment les clients, les start-ups et les régulateurs. »

Singhvi rendra compte à Emily Turner, qui supervise le développement commercial global du groupe. Son rôle consiste à développer l’équipe des actifs numériques et à travailler avec d’autres divisions de Citi au sein du groupe de clients institutionnels de Citi, y compris les opérations, les valeurs mobilières, la banque d’investissement et sa division de trésorerie et de solutions commerciales, pour identifier et développer des capacités et des produits pour les actifs numériques.

L’équipe des actifs numériques offrira son expertise et présentera des stratégies importantes sur la façon dont le groupe de clients institutionnels (ICG) de Citi devrait poursuivre les opportunités d’actifs numériques, y compris de nouveaux investissements, de nouveaux produits et de nouveaux clients, a expliqué Turner dans la note.

Plus récemment, Singhvi a travaillé avec la division des marchés mondiaux de l’entreprise, où il a dirigé plusieurs des étapes critiques de Citi dans la blockchain et les actifs numériques et ses relations avec les principaux fournisseurs d’infrastructures des marchés financiers, note la note.

La note a également annoncé la nomination de Shobhit Maini et Vasant Viswanathan en tant que co-responsables des actifs numériques et de la blockchain pour la division des marchés mondiaux de Citi.

Citi prévoit d’employer 100 talents supplémentaires pour aider à soutenir les capacités d’actifs numériques à travers l’ICG.

Les grandes banques étendent l’espace pour développer les crypto-monnaies

Comme Blockchain.News l’a signalé en juin, Citibank, la quatrième plus grande banque des États-Unis, a lancé un groupe d’actifs numériques pour offrir à ses clients un accès aux crypto-monnaies.

Le dernier engagement du groupe Citi à embaucher plus de personnel intervient à un moment où les grandes banques américaines recherchent de plus en plus des moyens de se développer sur les marchés volatils de la cryptographie.

Au milieu d’un intérêt croissant pour les crypto-monnaies, JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, a créé un fonds Bitcoin géré activement pour les clients fortunés afin d’offrir à certains de ses clients ce qu’ils veulent. Cet événement important s’est produit en avril.

En juillet, JPMorgan Chase a permis à tous ses clients de gestion de patrimoine d’accéder à des fonds crypto et a également embauché 34 postes ouverts pour son département de crypto-monnaie, allant de chefs de produits aux ingénieurs blockchain dans le cadre de ses efforts pour étendre ses services de crypto chez le commerçant et le consommateur. espace de paiement. .

En octobre, Bank of America Corporation, la deuxième plus grande banque des États-Unis, a suivi la tendance des crypto-monnaies en réponse à la demande des clients et à l’intérêt des institutions et a ainsi créé une équipe de recherche crypto pour examiner le système croissant d’actifs numériques.

Plus tôt cette année, Wells Fargo, la troisième plus grande banque des États-Unis, a commencé à proposer des fonds cryptographiques à ses clients et Goldman Sachs Group Inc a commencé à proposer des transactions à terme cryptographiques.

Source de l’image : Shutterstock