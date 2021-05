Citibank prévoit de mettre en œuvre des services de conservation et de négociation de crypto-monnaie

Citibank, l’une des plus anciennes banques des États-Unis, envisage d’introduire des services de financement, de conservation et de négociation de crypto-monnaie. Le chef des devises du géant bancaire, Itay Tuchman, a publié cette nouvelle aujourd’hui, notant que la banque avait reçu un afflux de demandes de ses clients pour introduire des services Bitcoin (BTC). La banque prévoit de prendre suffisamment de temps pour créer un produit attractif pour ses clients et conforme à la réglementation.

Selon Tuchman, la banque a plusieurs angles par lesquels elle peut aborder l’intégration crypto. En tant que tel, vous pesez l’option pour voir comment vous pouvez au mieux servir vos clients. Il a ajouté que la banque n’avait pas l’intention de se lancer dans les crypto-monnaies via une approche de trading propriétaire, une stratégie selon laquelle les banques échangent leurs fonds pour plus de profit.

Bien que la banque adopte une approche lente et prudente de l’intégration des services de cryptographie, Tuchman a déclaré qu’il n’avait pas peur de rater (FOMO) en raison de deux facteurs. Le premier est que Citi pense que les crypto-monnaies sont là pour rester et le second est que la banque estime que le marché en est encore à ses débuts. Il a ajouté que la banque n’envisageait pas de rejoindre le train en marche de la crypto-monnaie comme une course de sprint, car elle pense qu’il y a plus qu’assez de place pour accueillir tout le monde.

La CTB continue de recevoir plus d’attention de la part des banques

Cette nouvelle intervient après que NYDIG a révélé que des centaines de banques américaines commenceraient à offrir des services de cryptographie dans les mois à venir. La société de garde crypto a révélé qu’elle s’était associée à Fidelity National Information Services (FIS) sur un accord qui tirerait parti de la solution FIS Digital One Mobile pour aider les banques à fournir de manière transparente des services BTC via une plate-forme intuitive. Bien que les entreprises n’aient conclu des accords qu’avec de petites banques pour le moment, elles sont en pourparlers avec les principales institutions financières pour les intégrer au programme.

Bien que ce soit la première fois que Citi révèle ses plans concernant l’adoption de la BTC, la banque est optimiste depuis un certain temps. Par exemple, la banque a publié un rapport en mars de cette année, affirmant que la BTC est à un point de basculement et qu’elle pourrait devenir la monnaie de choix pour le commerce mondial.

Selon les analystes de la banque, la BTC pourrait y parvenir en raison de ses caractéristiques, qui incluent une conception sans frontières et décentralisée, un manque d’exposition au taux de change, des transferts d’argent rapides et moins chers, des canaux de paiement sécurisés et une traçabilité.