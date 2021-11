Citoyens de l’UE au Royaume-Uni 11% au-dessus des données officielles selon une étude d’Oxford – « La sous-estimation est importante » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chercheur en démographie Francesco Rampazzo a affirmé que le nombre réel d’immigrants nés dans l’UE et vivant maintenant au Royaume-Uni pourrait être au moins 400 000 de plus que les enregistrements réels. L’Office for National Statistics (ONS) a estimé que 3,6 millions de migrants européens vivaient au Royaume-Uni en 2019.

Cependant, les recherches de M. Rampazzo concluent que le chiffre réel est d’environ 4 millions, soit 11% de plus.

Parlant de ses recherches, M. Rampazzo a déclaré : « Le calcul de la migration va toujours être compliqué.

« Mais la raison de la sous-estimation est le manque de qualité des données officielles sur la migration.

« Ce qui est frappant, c’est que notre étude révèle que la sous-estimation est importante.

« C’est important parce que les décideurs ont besoin d’informations précises fondées sur des données probantes pour produire des politiques efficaces qui affectent la vie des gens.

« Connaître le nombre de migrants dans une région est important pour planifier, par exemple, les écoles et les transports.

« La pandémie de Covid-19 a démontré l’importance de connaître le nombre de résidents au Royaume-Uni pour produire des estimations fiables du nombre de personnes vaccinées. »

Alors que le chiffre officiel du gouvernement est basé sur des enquêtes qui collectent des informations sur la migration, Francesco Rampazzo et son équipe ont utilisé les données de Facebook pour ses recherches.

Ils ont accédé aux statistiques de la plate-forme publicitaire de Facebook que l’entreprise utilise pour fournir aux entreprises des informations sur l’âge, le sexe, la langue et les données de localisation en temps réel des utilisateurs.

Ils ont concentré la recherche sur les données de la troisième semaine de juillet 2018 et également de juillet 2019.

Cette technologie peut indiquer où les utilisateurs accèdent à la plate-forme, le pays d’où ils viennent et définit un migrant comme une personne qui vivait dans un pays et vit maintenant dans un autre pays.

Les 20 pays étudiés par l’équipe de M. Rampazzo étaient l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne et Suède.

M. Rampazzo a déclaré: «Nous avons examiné les chiffres du chômage et du PIB pour chaque pays afin de mieux comprendre les facteurs d’incitation et d’attraction de la migration.

« Pourquoi les migrants pourraient quitter leur pays d’origine ou y retourner.

« Il est important d’utiliser une combinaison de différentes sources de données et de ne pas se fier à des types similaires.

« L’espoir est que cette recherche contribue à un processus d’apprentissage et démontre un moyen de produire une compréhension plus précise de la question complexe de la migration internationale. »

Un porte-parole de l’ONS a déclaré à MailOnline : « Nos meilleures estimations montrent qu’à la mi-2020, environ 3,5 millions de citoyens de l’UE vivaient au Royaume-Uni.

« Nous mettrons à jour nos estimations pour fournir la meilleure image de la population à mesure que de plus amples informations seront disponibles, en particulier les résultats du recensement 2021, qui donneront de plus amples informations lors de leur publication l’année prochaine. »