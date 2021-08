Citroën ConnectedCAM : une caméra embarquée pour la sécurité et les loisirs

Intégrée au rétroviseur intérieur, cette caméra enregistre à la fois ce qui se passe dans sa couverture et vous permet de prendre des photos de paysages ou d’expériences en voyage.

Citroën ConnectedCAM est une caméra photo-vidéo parfaitement intégrée dans le support qui fixe le rétroviseur intérieur à la structure de l’habitacle. Il offre une résolution Full HD, dispose de 16 Go de mémoire interne et est connecté en permanence au mobile, d’où son fonctionnement est géré et ses prises de vue peuvent être envoyées aux réseaux sociaux ou à toute personne dont vous avez besoin, toujours instantanément.

ConnectedCAM a deux fonctions principales. Le premier fait référence à la sécurité car, puisqu’il enregistre en continu en mode vidéo, il peut être particulièrement utile en cas d’incidents de toutes sortes. Sa deuxième facette est plus loisir : imaginez que vous voyagez et, devant vous, un paysage spectaculaire apparaît, un coucher de soleil ou un grand arc-en-ciel ; Il vous suffit d’appuyer sur le bouton dédié et vous avez la photo (après un simple appui) ou la vidéo (un appui plus long).

Souvenirs pour ce dont vous avez besoin

Grâce à son objectif grand angle avec une vision de 120o, il permet de capter, sous forme d’images ou de vidéos, tout ce qui se passe devant le véhicule. Les personnes à bord peuvent les partager immédiatement sur les réseaux sociaux ou les garder en souvenir dans leur album personnel.

En cas de crash ou de collision, il enregistre une séquence de 1 minute 30 secondes, dans laquelle vous pouvez voir les 30 secondes avant l’incident et la minute après.

ConnectedCAM est associé à une application smartphone téléchargeable sur Google Play ou l’Apple Store. Grâce à lui, vous pouvez ajuster vos préférences de publication, choisir les meilleures photos ou vidéos et les partager rapidement sur les comptes de réseaux sociaux qui ont été définis.

Présente dans les équipements de Nouvelle Citroën C3, C4 et SUV C5 Aircross, la ConnectedCAM Citroën fait partie des technologies utiles que Citroën intègre dans ses véhicules pour faciliter et sécuriser le quotidien, comme la recharge sans fil du smartphone, la Citroën Connect NAV, l’Active City Brake ou le système de surveillance des angles morts.

Opinions de gadgets

Nous avons eu l’occasion de tester cette ConnectedCAM dans une Citroën Nouvelle C4. Son processus de configuration et d’utilisation est on ne peut plus simple : téléchargez l’application, appairez l’appareil photo avec le mobile grâce à un pas-à-pas intuitif et… rien de plus. Qu’elle soit en mouvement (ou à l’arrêt), la caméra s’occupe d’elle-même de l’enregistrement en continu ; Lorsque vous avez un sujet à photographier devant vous, il vous suffit d’appuyer sur le bouton attaché, situé à côté du rétroviseur intérieur, et vous avez la photo ou la vidéo. Ces captures sont immédiatement transférées sur le mobile associé.

Nous avons aimé la capacité de couverture visuelle exceptionnelle de la caméra, en plus, avec peu de distorsion pour ce qui est un grand angle de cette ampleur. Les photos et vidéos sont attrayantes, avec une bonne qualité générale et une grande capacité de capture des couleurs ; ne cherchez pas une qualité typique d’un mobile avancé mais, en général, ce sont des clichés plus que dignes.

On a aussi aimé qu’à l’extérieur du véhicule, à moins de s’approcher très près du pare-brise, la présence de la caméra n’est pas appréciée (contrairement à une dash cam portable), évitant ainsi les intentions indésirables. Concernant son utilisation par le copilote, l’emplacement du bouton à côté du rétroviseur est correct, cependant, nous pensons qu’il convient que le conducteur dispose d’un bouton entre les commandes au volant, pour des raisons de confort et de sécurité.

En tant que fonctionnalité, la Citroën ConnectedCAM est le type de produit qui, lorsqu’on la teste, se rend compte qu’elle présente des avantages incontestables pour l’aspect loisir mais surtout pour la sécurité.

www.citroen.es