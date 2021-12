Citroën présente un buggy électrique sans portes pour partir à l’aventure le week-end | Moteur

Les véhicules électriques réduisent tellement les coûts qu’ils peuvent se spécialiser dans des tâches spécifiques. C’est le cas du nouveau Citroën My Ami Buggy.

Le passage des voitures à combustion polluantes à véhicules électriques, suscite l’imagination des designers.

Citroën Il s’est beaucoup amusé à concevoir différents concepts pour sa gamme My Ami, dont certains sont en vente aux alentours de 7 000 euros.

Le nouveau Citroën Mon Ami Buggy est une nouvelle variante qui explore le côté aventureux : un buggy électrique sans portes pour partir en excursion le week-end. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Bien assis sur ses larges roues à crampons, Mon Ami Buggy Il est conçu pour l’aventure urbaine le week-end.

Un véhicule conçu pour rouler sur la plage, les cailloux ou la campagne. A l’avant et à l’arrière il est renforcé par son pare-buffles, enjoliveurs et grilles de phares, ainsi que le pare-chocs et les plaques avant, au centre desquels se trouvent les chevrons.

Sur les côtés, la silhouette est renforcée par des ailes redessinées et des protections tubulaires en bas des portes. Sur le toit, la galerie de toit et la roue de secours soulignent l’esprit aventurier.

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre ancienne radio et que vous en recherchez une avec des fonctionnalités intelligentes, vous pouvez comparer ici le prix des meilleures à vendre.

Les sièges Advanced Comfort sont mousse à mémoire de forme, pour vous garder à l’aise sur un terrain accidenté. En outre peut être facilement retiré et ils sont interchangeables et lavables.

Un autre détail très soigné concerne les accessoires. Dans la vidéo, nous pouvons voir sacs de pique-nique qui sont placés dans l’espace des portes inexistantes, un volant magnétique pour contenir différents ustensiles et divers compartiments.

Comme tout Citroën Ami, ce buggy aventureux est en fait un quad qui peut être conduit sans permis de conduire, dès l’âge de 16 ans en Espagne.

A une autonomie de 70 kilomètres, et ne nécessite que trois heures de recharge dans n’importe quelle prise. La vitesse maximale est de 45 km/h.

Pour le moment, ce n’est qu’un concept qui ne sera pas mis en vente, mais c’est sans aucun doute un véhicule très attrayant pour sortir sur le terrain le week-end, compte tenu du fait qu’il ne coûte que 7 000 euros.

Également comme véhicule de courtoisie dans les hôtels, les centres de villégiature, etc.