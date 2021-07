Citron d’une réunion de mairie de CNN ⋆ 10z viral

CNN est devenu apoplectique chaque fois que Donald Trump les a qualifiés de « fausses nouvelles », mais le 21 juillet, ils ont offert au président Biden un coup de pouce télévisé à l’échelle nationale qui peut être décrit avec précision comme un « faux hôtel de ville ».

Un vrai hôtel de ville vendrait des billets dans une ville comme Cincinnati et laisserait les habitants se confondre avec le président, leur demander ce qu’ils pensaient. Ce n’est pas ce que fait CNN. C’est un public « sur invitation seulement », ce qui signifie que personne ne hue ou ne rit à des moments inappropriés. CNN parlait sur la vidéo, mais lorsque Biden a dit au revoir à la foule limitée, ils lui ont fait une ovation debout.

Les questionneurs étaient généralement inclinés : huit démocrates et trois républicains, plus une mère qui a perdu un fils à cause des opioïdes. Les questions sont clairement prédéfinies. Le réseau sait exactement ce qui va être demandé sur quel sujet. CNN.com a publié un article en avant-première indiquant aux téléspectateurs les sujets de la soirée à l’avance. Le diffuser en direct ne veut pas dire qu’il est vivant.

Ces enquêteurs décrits comme républicains étaient très polis, presque objectifs dans leurs questions. Plusieurs questionneurs démocrates se sont déchaînés. Une femme noire s’est plainte amèrement de la façon dont les plans démocrates “sont pris en otage par le besoin utopique d’obtenir un soutien bipartite”. Un récent diplômé universitaire a exigé que nous « nous débarrassions de l’obstruction systématique afin que nous puissions protéger notre démocratie ».

Ensuite, il y avait le « modérateur » Don Lemon, dont on pouvait s’attendre à ce qu’il pose huit ou 18 questions comme un démocrate. Comme d’habitude, il était plus militant que journaliste. Après que le collégien ait exigé que nous détruisions l’obstruction systématique, Lemon a lancé une diatribe sur le fait que sa grand-mère avait une éducation de 5e année et ne savait pas lire, mais « me racontait des histoires sur des gens qui lui demandaient de compter le nombre de fèves à la gelée dans le pot , ou le savon dans – alors pourquoi protéger l’obstruction systématique, est-ce plus important que de protéger les droits de vote, en particulier pour les personnes qui se sont battues et sont mortes pour cela ? »

D’une manière ou d’une autre, Lemon essayait de prétendre que les républicains allaient insister sur le fait que les électeurs noirs en 2022 devront compter les bonbons à la gelée comme un “test d’alphabétisation”. Il s’agit de CNN, qui prétend détester le “gaslighting” et la “désinformation”.

Mais Biden a également fait de fausses déclarations que Lemon n’a pas vérifié. Au début, il a insisté sur le fait que plus de personnes sont mortes de COVID « que dans toutes nos grandes guerres combinées ». Le ministère des Anciens Combattants dit qu’il y a plus de 650 000 « morts au combat » avant même de compter 300 000 autres décès dans le théâtre. Pendant que Biden parlait, PolitiFact a tweeté « Cela ne semble pas juste. Notre dernier décompte de tous les morts de guerre était de 1,3 million. »

Biden a également affirmé : « Ils ne disent pas que Joe Biden est anti-policier. Les flics ne disent pas ça à propos de Joe Biden. Ils me connaissent. Période!” En fait, les syndicats de flics ont soutenu Trump en 2020, et lors de la convention républicaine, Michael McHale, président de la National Association of Police Organizations, a déclaré : « Vos choix sont le président le plus favorable à l’application de la loi que nous ayons jamais eu, ou le plus radical billet anti-police dans notre histoire.

Hunter Biden est venu… mais pas sa vente aux enchères «d’art» corrompue qui est à venir. Non, Lemon a jailli “vous avez été très ouvert au sujet du problème de dépendance de votre fils Hunter.” Biden a répondu “Je suis tellement fier de mon fils” et a vanté le livre de Hunter sur le fait d’être un toxicomane.

CNN a organisé l’événement à l’Université Mount St. Joseph et l’évêque local a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas permis au président prétendument pieux de prendre la parole dans une école catholique. Rien de tout cela n’a été soulevé, bien que la Ligue catholique ait déclaré que Biden avait violé les enseignements catholiques fondamentaux 32 fois en tant que président.

L’émission spéciale Biden de CNN a signalé haut et fort que les personnes qui se font passer pour les sauveurs de la démocratie ne veulent pas qu’une véritable dissidence éclate sur leur réseau.