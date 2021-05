City affrontera Neymar et ses coéquipiers lors d’un affrontement crucial en demi-finale de la Ligue des champions ce soir

Manchester City accueillera le Paris Saint-Germain lors de sa demi-finale retour de la Ligue des champions à succès ce soir.

City détient l’avantage dans le match nul alors qu’ils cherchent à atteindre leur toute première finale de la Ligue des champions où Chelsea ou le Real Madrid les attendront.

.

Riyad Mahrez a marqué un but vital pour Man City contre le PSG la semaine dernière

Les hommes de Pep Guardiola sont venus par derrière à Paris la semaine dernière pour s’imposer 2-1 dans une superbe démonstration.

Après l’ouverture du score de Marquinhos, Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez ont marqué en seconde période pour mettre City sur le point d’atteindre la finale.

Les géants de Manchester ont connu une superbe course ces dernières semaines, remportant la Coupe Carabao et se mettant à moins d’une victoire de la gloire de la Premier League.

Mais le trophée de la Ligue des champions est celui qu’ils veulent vraiment et ils chercheront à terminer leur travail au PSG ce soir et à réserver leur place en Turquie le 29 mai.

Man City v PSG: Comment écouter

Ce match débutera à 20h le mardi 4 mai.

La couverture complète de l’Etihad sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

. – .

Man City de Pep Guardiola est au bord de la finale de la Ligue des champions Man City v PSG: nouvelles confirmées de l’équipe

Comme indiqué, pas de Kylian Mbappe dans le onze de départ du Paris Saint-Germain.

Pendant ce temps, Oleksandr Zinchenko remplace Cancelo pour Man City.

Man City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Foden, Bernardo.

Sous-marins: Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Herrera, Neymar, Verratti, Di Maria, Icardi.

Sous-marins: Kehrer, Mbappe-Lottin, Rafinha, Danilo Pereira, Sergio Rico, Kean, Sarabia, Kurzawa, Draxler, Bakker, Dagba, Randriamamy.

.

La superstar du PSG Kylian Mbappe est un doute pour le match retour à Man City Man City v PSG: qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Man City, Pep Guardiola: «D’après mon expérience, le match retour de la demi-finale est toujours le match le plus difficile, plus que la finale. Ce n’est pas seulement dans ce club, dans tous les clubs où j’ai été.

«Dans ces matchs, vous n’allez pas jouer 90 minutes comme nous avons joué la deuxième mi-temps à Paris. J’adorerais ça, mais ça n’arrivera pas.

«Il faut comprendre que ce sera une grande bataille, il y a des moments à souffrir.

«Mais je suis sûr que nous allons bien réagir, faire ce que nous avons à faire et nous imposer.

«Nous arrivons dans un bon moment. J’ai dit aux gars: «Ne pensez pas à grand chose pour gagner ce match». C’est comme nous l’avons fait plusieurs fois cette saison. C’est le même message que les six ou sept derniers mois.

«Nous abordons ce match comme n’importe quel autre match, (mais un) que nous commençons avec un petit avantage. Nous devons jouer pour gagner le match.

«Alors allez-y et faites ce que nous avons fait cette saison, ce qui signifie que dans les mauvais moments, restez calme.

«Allons-nous jouer comme nous voulons jouer? C’est ce qui va être important. À quelle vitesse nous jouons, c’est ce qui sera important.

«Après cela, cela appartient aux joueurs, le désir de faire quelque chose de bien pour nous, quelque chose dans leur vie dont ils se souviendront pour toujours.

«Ils doivent faire un pas en avant et montrer qu’ils peuvent gagner le match. Ils vont le faire. Nous allons le faire.