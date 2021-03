City annonce le départ d’Agüero

29/03/2021

Au revoir à Agüero. 10 ans et 257 buts plus tard, l’attaquant argentin fait ses adieux à Manchester City. Cela a été annoncé par le club dans un communiqué, dans lequel il remercie csur tous les honneurs à un joueur qui a marqué l’histoire dans la boîte «citoyenne» ces dernières années.

City a rapporté que le club n’avait pas l’intention de renouveler le joueur argentin, dont le contrat expire en juin de cette année, et que, par conséquent, il serait un joueur libre à partir de juillet. « La contribution de Sergio à Manchester City au cours des 10 dernières années ne peut être surestimée. Sa légende restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de tous ceux qui aiment le Club et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football », a assuré le président, Al Moubarak.

Manchester City envisage maintenant de se préparer pour licencier une véritable légende du club. L’Argentin aura même une statue à côté de celles déjà en construction pour ses anciens coéquipiers David Silva et Vincent Kompany.

« Je reste avec l’énorme satisfaction et la fierté d’avoir passé dix saisons à Manchester City, quelque chose d’inhabituel en ces temps pour un joueur professionnel », a déclaré Agüero dans un communiqué officiel.

Sergio Agüero deviendra un agent libre et pourrait, ainsi, signer pour n’importe quel club avec la lettre de liberté sous le bras. Rappelons que l’Argentin a sonné ces dernières semaines pour renforcer le FC Barcelone, qui valorise grandement sa relation avec Leo Messi et le faible coût de l’opération en termes de transfert.