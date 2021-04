City cherche à faire un autre pas vers la gloire de la Premier League

Les leaders de la Premier League, Manchester City, peuvent faire un autre pas vers la gloire de haut niveau en accueillant Leeds United lors du coup d’envoi de samedi.

City n’est qu’à quatre victoires après avoir récupéré la couronne de la ligue après sa victoire à Leicester le week-end dernier.

Les leaders de la Premier League, Manchester City, accueillent Leeds United lors du coup d’envoi anticipé de samedi

Ces deux hommes ont fait match nul 1-1 à Elland Road en octobre après que Rodrigo ait annulé le premier match de Raheem Sterling.

Leeds a battu Sheffield United la dernière fois et a de bonnes chances de terminer dans le top dix lors de leur première saison de retour dans l’élite.

Ce match verra la revanche de deux grands entraîneurs, Pep Guardiola et Marcelo Bielsa, et devrait être un affrontement passionnant.

City devrait annoncer les changements après sa victoire en milieu de semaine en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Sergio Aguero, Aymeric Laporte et Fernandinho étaient tous sur le banc et sont en lice pour commencer.

L’ailier de Leeds Jack Harrison, à sa troisième saison prêté par City, n’est pas disponible, mais Bielsa fera autrement son choix parmi une équipe pratiquement complète.

Man City v Leeds: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa: «Les deux équipes visent la créativité et cela aide à construire un bon spectacle.

«L’équipe sera soumise à un gros test contre les leaders de Manchester City et nous verrons comment l’équipe a évolué.

«Cela fait trois ans que nous essayons de jouer d’une manière, mais quand vous essayez de jouer d’une certaine manière, il y a toujours des choses à corriger.

«Si vous changez votre façon de jouer, vous démarrez un autre processus. Je pense toujours que vous devez améliorer votre façon de jouer plutôt que de choisir une autre façon de jouer. »

Rodrigo a obtenu un match nul 1-1 pour Leeds contre Man City plus tôt cette saison Man City v Leeds: Statistiques et faits du match Manchester City devrait accueillir Leeds pour un match pour la première fois depuis février 2013, une victoire de 4-0 en FA Coupe. En Premier League, les équipes ne se sont rencontrées à l’Etihad qu’une seule fois, un match nul 1-1 en décembre 2003, les Leeds n’ont remporté qu’un de leurs sept matches de Premier League à l’extérieur contre Man City (D4 L2), une victoire 4-0 à Maine Road en janvier 2001 avec des buts d’Eirik Bakke, Lee Bowyer et un doublé de Robbie Keane.Leeds a détenu 52% de possession lors du match nul 1-1 contre Man City plus tôt cette saison – aucune équipe n’a jamais eu plus de possession dans les deux ligues de haut niveau. rencontres dans une saison avec une équipe dirigée par Pep Guardiola à travers ses sorts avec Barcelone, le Bayern Munich et Man City.Leeds United n’a remporté qu’un seul de ses 19 matchs de Premier League contre l’équipe commençant la journée en tête du tableau (D9 L9), n’a pas remporté chacun de ses huit derniers matches depuis sa victoire sur Middlesbrough en août 2000 (2-1) .Manchester City est resté invaincu à chacun de ses 41 derniers matchs de Premier League contre des équipes nouvellement promues au stade Etihad (W36 D5), depuis une défaite de 0-2 contre Reading en février 2007 sous Stuart Pearce. ter City a conservé un record de 17 draps propres en Premier League cette saison, seulement trois derrière son meilleur total de blanchissages dans une campagne de Premier League (20 en 2018-19). En effet, depuis le début de l’année, les Citizens ont gardé une feuille blanche dans 10 de leurs 17 matchs de championnat, ne concédant que neuf buts dans le processus (W16 L1) .Le total de 42 points de Leeds United en 30 matchs de Premier League est son meilleur. décompte à ce stade d’une campagne de haut vol depuis 2001-02 (51 pts), quand ils ont terminé cinquième. En effet, leur total de 47 buts est leur plus haut rendement à ce stade d’une campagne de Premier League depuis 1999-00 (49) .Le patron de Man City, Pep Guardiola, a enregistré au moins une victoire sur 75 des 77 adversaires qu’il a affrontés dans son top -Carrière de direction de la ligue de vol – Leeds est l’un des deux qu’il n’a pas battus (P1 D1), avec Middlesbrough (P2 D2) .L’attaquant de Man City Sergio Agüero a marqué un doublé lors de sa seule apparition précédente contre Leeds, un 4-0 gagner en FA Cup en février 2013. Ce serait son premier match de Premier League contre les Blancs, l’Argentin marquant contre 32 des 33 précédents adversaires auxquels il a été confronté, échouant uniquement contre Bolton Wanderers.Aucun joueur de Leeds n’a créé plus d’occasions (55 ) ou a fourni plus de passes décisives (6) en Premier League cette saison que Raphinha. L’ailier a été directement impliqué dans 12 buts en Premier League en 2020-21 (6 buts, 6 passes), seuls quatre Brésiliens ont enregistré plus d’implications de buts lors de leur première saison de Premier League: Felipe Anderson (13 en 2018-19), Roberto Firmino (17 en 2015-16), Elano (17 en 2007-08) et Robinho (19 en 2008-09).