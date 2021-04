City cherche à oublier ses traumatismes à Dortmund

14/04/2021 à 9h16 CEST

le Manchester City a une autre chance d’enterrer les fantômes du passé. Depuis l’arrivée de Guardiola, le ‘bleu ciel’ n’ont pas passé les quarts de finale des Champions, accumulant des éliminations traumatisantes contre Tottenham ou Lyon ces deux dernières années. Mais comme Pep l’a dit dans le précédent, le football vous donne toujours une autre chance, et le vôtre passe ce mercredi par Dortmund.

Les Mancuniens se retrouvent sous un prétexte sans précédent ces dernières années: ils arrivent en fin de quart avec un avantage au tableau de bord global, un 2-1 au match aller, ce qui ne s’était jamais produit dans l’histoire du club. Cependant, Pep ne veut pas du tout que je les conditionne: «Nous allons à Dortmund sans rien à défendre et avec tout pour gagner & rdquor;.

Les célestes ont gagné l’affiche préférée, non seulement par projet mais par performance sur le terrain, où il semble qu’il ne reste plus que quelques semaines avant de regagner le trône de la Premier League. Le Borussia Dortmund ne traverse pas non plus son meilleur moment, cinquième de la Bundesliga, mais peut-être si bas qu’ils avaient certaines attentes qu’ils ont fini par en surprendre beaucoup au stade Etihad. Non seulement ils ont résisté, mais ils se sont avérés capables d’endommager la ville dans certaines phases.

Sancho et Agüero, blessés

Les Allemands ne pourront pas compter sur Jadon sancho. Le joueur anglais, ancien vétéran de City, n’a pas récupéré à temps et son entraîneur Terzic a confirmé qu’il était définitivement absent. Qui sont les doutes Matts Hummels et Marco Reus, qui ont été touchés lors du dernier match de championnat. Cependant, ils se sont entraînés avec l’équipe hier et devraient se précipiter pour y arriver.

Du côté de City, la perte la plus marquante pour Pep sera celle de Kun Aguero, avec une blessure musculaire. Laporte a récupéré dans le temps et a voyagé avec l’équipe dans l’un des moments décisifs de la saison. Le moment où City peut non seulement laisser derrière lui une sorte de traumatisme, mais confirmer sa licence à rêver de tout.

Alignements probablesBorussia Dortmund: Hitz; Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro; Dahoud, Can, Bellingham; Reyna, Haaland, Reus.

Manchester City: Ederson; Walker, Pierres, Rúben Dias, Cancelo; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.