City débute en FA Cup sans Guardiola

01/07/2022 à 08:40 CET

Après avoir grimpé en flèche en tête de la Premier League, le Manchester City affronté ce week-end le Coupe d’Angleterre comme l’occasion de donner des minutes aux moins habituels, lors du duel du troisième tour contre les Ville de Swindon, quatrième division. Cependant, Covid-19 a changé leurs plans.

Le club céleste a annoncé ce vendredi que la bulle de l’équipe première a subi une nouvelle épidémie de virus, qui a laissé 21 positifs. Parmi eux, ceux de Pep Guardiola et de son assistante, Juanma Lillo. Il y a aussi sept joueurs, dont les noms n’ont pas été précisés, et 12 autres membres du staff. Ils manqueront tous le voyage à Swindon. Rodolfo Borrell, L’assistant de Pep, dirigera l’équipe sur le banc, accompagné du majorquin Carlos Vicens.

Aucune suspension de match n’est prévue à Swindon. En fait, Manchester City ne l’a pas demandé, comprenant qu’ils peuvent rassembler un nombre suffisant de joueurs pour faire face à l’égalité. Rodolfo Borrell Il était également chargé de se présenter à la conférence de presse avant l’accident, où il a confirmé que Guardiola allait bien, sans symptômes et isolé à la maison. « Nous sommes en contact permanent, nous communiquons grâce à la technologie & rdquor ;, a-t-il ajouté.

Le technicien a confirmé que vendredi il y avait eu une autre série de tests parmi l’ensemble de l’équipe, et que le même samedi, il pourrait y avoir des changements dans l’expédition s’il y avait plus de points positifs : « En ce moment, nous avons sept joueurs infectés, nous ne savons pas s’il y en aura plus. Ce n’est pas à moi de révéler qui sont les points positifs & rdquor;.

De nombreux joueurs locaux

À défaut de savoir qui est touché, un nombre important de joueurs locaux est attendu dans l’appel de la ville. « Pour terminer l’expédition avec les remplaçants et tout, nous allons avoir besoin de plusieurs joueurs locaux. Bien que l’épidémie ait également touché les garçons de l’académie, la situation n’est donc pas facile du tout & rdquor;, a confirmé Rodolf Borrell.

Dans le même temps, il a défini la programmation de demain comme « Le choix le plus simple que je puisse avoir. Fondamentalement, ceux qui sont disponibles vont jouer & rdquor ;. À défaut de connaître exactement les points positifs, Cole Palmer, James McAtee ou Luke Mbete sont parmi les jeunes joueurs avec le plus d’options pour jouer, car ils s’entraînent à la dynamique de l’équipe première depuis le début du cours.

A défaut de voir comment la situation évolue, cette vague de positif devrait permettre aux personnes concernées d’accéder au prochain match de Premier, qui n’est pas n’importe lequel. le Manchester City recevra le Chelsea de Tuchel le 15 janvier prochain. S’il n’y a pas de complications pendant les quarantaines, les personnes touchées pourraient récupérer à temps pour faire leur deuil.