City Eye progresse vers les demi-finales de la Ligue des champions où le PSG attend

Manchester City cherchera à réserver sa place en demi-finale de la Ligue des champions lorsqu’il affrontera le Borussia Dortmund ce soir.

City a mené les géants allemands 2-1 lors de leur match aller en quart de finale la semaine dernière.

Phil Foden a inscrit un but gagnant à la dernière minute du temps normal pour Man City pour briser le cœur du Borussia Dortmund

Marco Reus a annulé le premier match de Kevin De Bruyne à l’Etihad, mais la dernière frappe de Phil Foden a donné à City un léger avantage avant la rencontre de ce soir.

Le Paris Saint-Germain attendra le vainqueur de ce soir en demi-finale de la compétition élite européenne.

La ville doit affronter deux jours cruciaux avec le match de ce soir, suivi de leur affrontement en demi-finale de la FA Cup avec Chelsea samedi.

Man City de Pep Guardiola cherche à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions Dortmund v Man City: Actualités de l’équipe

Borussia Dortmund: Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Can, Dahoud, Knauff, Haaland, Reus.

Sous-marins: Burki, Hazard, Schulz, Brandt, Reinier, Meunier, Piszczek, Tigges, Passlack, Reyna, Raschl, Drljaca.

Man City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Mahrez, Bernardo, Foden.

Sous-marins: Ake, Sterling, Jesus, Steffen, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia, Trafford.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande

Dortmund v Man City: Qu’est-ce qui a été dit?

Pep Guardiola a exhorté ses joueurs de Manchester City à saisir le moment et à assurer leur place en demi-finale de la Ligue des champions.

Le patron de la ville a déclaré: «Il est maintenant temps de faire un autre pas. Tout le monde le veut. Les joueurs veulent recommencer car ils étaient tristes de ne pas pouvoir aller en demi-finale et c’est l’occasion de faire ses preuves.

«Mais personne ne nous le donnera. Nous devons le gagner, nous devons le faire. Rien que pour être dans cette position, personne ne dira: «Allez en demi-finale». Si nous sommes bons, nous allons le faire.

City, qui vise un quadruple sans précédent cette saison, est clairement favori pour progresser mais Guardiola est bien conscient des nerfs et des pressions qui peuvent entrer en jeu à ce stade de la compétition.

Il a dit: «Bien sûr, vous devez contrôler vos émotions mais parfois vous avez besoin d’émotions d’une bonne manière pour gagner ce type de match.

«Je n’ai rien dit de spécial, nous n’allons rien faire de spécial. On y va juste pour gagner le match, analyser et chacun essaie d’être un leader sur le terrain.

«Lorsque le gars se sent à l’aise pendant le match pour prendre ses responsabilités, soyez plus impliqué; pour les gars qui sont plus nerveux ou calmes, OK, faites votre travail, jouez simplement, soyez calme, et après le reste viendra. Après peut-être cinq minutes, vous serez prêt à refaire une bonne performance. »