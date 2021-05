City Girls publie une nouvelle piste magnétique, prête pour le club, “ Twerkulator ”

Le duo le plus excitant du hip hop, Filles de la ville, sont de retour avec leur morceau tant attendu «Twerkulator». La chanson est sortie maintenant via Contrôle de la qualité de la musique et Motown Records.

Le single autonome prêt pour le club est sans aucun doute City Girls, mettant en valeur leur confiance inégalée et leur sens de l’humour rusé sur un échantillon percutant du classique des années 80 «Planet Rock» par Afrika Bambaataa & The Soulsonic Force. La sortie de la piste est accompagnée d’un nouveau visualiseur. Depuis plusieurs mois, un extrait de «Twerkulator» a vu une course massive sur TikTok avec plus de 1,2 million de créations et 750 millions de vues sur la plate-forme. Maintenant, avec la sortie officielle du morceau disponible en streaming, City Girls est prêt et en sérieuse dispute pour une autre chanson de l’été.

C’est la première fois que nous avons entendu le duo emblématique de la nouvelle année après une année 2020 passionnante. De retour en juillet de l’année dernière ils ont abandonné leur nouvelle série documentaire, City Girls The Series. Sorti sur YouTube, l’émission en cinq parties a capturé la vie et les carrières turbulentes de JT et Yung Miami avant la sortie de leur deuxième album, City On Lock, qui a pris d’assaut le monde du rap.

Le duo s’est fait connaître pour la première fois en 2017 avec leur single «F__k Dat N___a», qui a attiré l’attention de l’équipe du contrôle qualité. Quelques semaines plus tard, JT a été arrêté pour fraude par carte de crédit. Avant sa date de prison, à l’été 2018, JT a pu enregistrer avec Yung Miami, alors que les deux se précipitaient pour terminer leur première mixtape, Period, (mai 2018), et leur album éponyme (novembre 2018).

Quelques semaines après l’incarcération de JT, le single du duo avec Drake, «In My Feelings», est sorti. Le single record, en tête des charts, off Scorpion de Drake, a encore propulsé les City Girls dans la célébrité. La renommée n’a augmenté pour JT et Yung Miami qu’en 2021, alors que le duo a gravi le sommet de la montagne et twerk joyeusement dans toute la compétition.

Le «Twerkulator» de City Girls est disponible en streaming et à l’achat.