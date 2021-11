City of London news: Le patron prédit la victoire du Brexit pour Macron | Politique | Nouvelles

Cette décision serait un coup de pouce post-Brexit important pour la ville et porterait un coup dur au président français Emmanuel Macron, qui a tenté d’attirer les banques mondiales loin de la ville. Macron a invité un groupe d’élite de dirigeants bancaires mondiaux tels que le patron de JP Morgan Jamie Dimon et David Solomon de Goldman Sachs à un événement «Choose France» en juin de cette année, pour plaider en faveur d’un investissement dans son pays.

Cela s’est produit alors que la Grande-Bretagne avait encore mis en place des mesures de quarantaine très restrictives à la suite de la pandémie.

Selon le Telegraph, les cadres supérieurs étaient de plus en plus frustrés par les règles.

S’adressant à Bloomberg TV cette semaine, le directeur de la bourse de Londres, David Schwimmer, a déclaré : « Je m’attends à ce que la Commission européenne trouve un moyen de continuer à permettre aux banques membres domiciliées dans l’UE et à d’autres institutions de continuer à accéder [London clearing houses].

« Il est clairement reconnu qu’il s’agit d’un service d’une importance cruciale pour les institutions européennes qui l’utilisent, il serait donc dommage qu’elles en soient coupées.

« Nous continuerons à nous engager avec les différentes parties prenantes.

« Je pense que nous verrons quelque chose probablement au début de la nouvelle année. »

Cette décision marque une victoire majeure du Brexit, car, avant le référendum, les chefs des finances ont averti que la suppression – ainsi que plus de 200 000 emplois dans la ville – serait un dommage collatéral à notre sortie de l’UE.

Cependant, un exode massif d’emplois dans la finance hors de Londres ne s’est pas matérialisé.

MISES À JOUR EN DIRECT: Brexit EN DIRECT: Victoire de Frost après les pourparlers de Paris à enjeux élevés

Selon le suivi du Brexit d’EY, seuls 7 500 emplois environ et 1 200 milliards de livres sterling d’actifs ont quitté la ville depuis que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE en 2016.

Le chiffre est largement en deçà des projections, comme celle proposée par Xavier Rolet, ancien directeur général de la Bourse de Londres, qui a affirmé que plus de 230 000 emplois pourraient être perdus.

JP Morgan, dont le directeur général de la société mère avait précédemment affirmé que le Brexit pourrait entraîner la perte de 4 000 emplois britanniques, en aura délocalisé moins de 400 d’ici la fin de l’année, tandis que Morgan Stanley n’a délocalisé que 150 postes.

Les commentaires de M. Schwimmer sont intervenus quelques semaines seulement après que la chef des services financiers de l’UE, Mairead McGuinness, a promis qu’il n’y aurait « pas de falaise » sur l’accès des banques de l’UE aux chambres de compensation britanniques, qui agissent comme intermédiaires dans le commerce et jouent un rôle crucial dans la stabilité financière.

A NE PAS MANQUER :

Les Britanniques s’en prennent aux crises de pêche de Macron [REACTION]

La confiance de Macron en Scott Morrison détruite par une fuite de texte [REVEAL]

Beaune adopte une position de « broyeur d’os » avec Frost [INSIGHT]

Elle a déclaré que la Commission ne s’engagerait dans « aucun rebondissement soudain » sur une décision concernant la licence qui permet aux banques européennes de conclure des transactions d’une valeur de milliards d’euros à Londres.

Une chambre de compensation est un intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs d’instruments financiers.

Il s’agit d’une agence ou d’une société distincte d’une bourse à terme responsable du règlement des comptes de négociation, de la compensation des transactions, de la collecte et du maintien des marges, de la réglementation de la livraison et de la communication des données de négociation.

Les chambres de compensation du Royaume-Uni ont été autorisées à continuer à opérer dans l’UE de manière temporaire jusqu’en juin 2022 afin de garantir la stabilité financière après le Brexit.

Les relations du président Macron avec le Royaume-Uni sont devenues de plus en plus difficiles au cours des dernières semaines, en raison du conflit de pêche qui a dominé les relations entre le Royaume-Uni et la France.

Cependant, M. Macron a montré des signes d’apaisement lorsqu’il a retiré les menaces de sanctions contre le Royaume-Uni, qu’il avait émises en réponse au manque de licences de pêche délivrées aux pêcheurs français.

Il a déclaré : « Depuis cet après-midi, les discussions ont repris sur la base d’une proposition que j’ai faite au Premier ministre Johnson. Les pourparlers doivent se poursuivre.

« J’ai cru comprendre que les Britanniques allaient nous revenir demain avec d’autres propositions.

« Tout cela sera travaillé. On verra où on en est demain en fin de journée, pour voir si les choses ont vraiment changé.

« Mon souhait est que nous puissions trouver une issue à tous ces problèmes. »