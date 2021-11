City recrute un défenseur de 15 ans

22/11/2021 à 20:34 CET

Manchester City continue d’étendre sa zone défensive et cette fois, il le fait avec un engagement total envers l’avenir, le latéral gauche Max alleyne, seulement 15 ans et de Southampton.

Le joueur lui-même a confirmé la signature sur son compte Instagram, peu de temps après l’annonce du journal britannique « Daily Echo », valorisant la transaction à environ 1,5 million de livres (environ deux millions d’euros). C’est l’une des perles du football britannique, à laquelle d’autres grandes équipes de Premier ministre se sont également intéressées.

Le jeune défenseur a affiché sa joie avec un message sur ses réseaux sociaux, accompagnant une photo sur laquelle il pose avec le maillot. « Je suis impatient de voir le prochain chapitre ! Incroyablement fier d’être entré à Manchester City. Rejoindre un club aussi prospère est un moment de fierté pour moi et toute ma famille. Je vais travailler aussi dur que possible et sentir que City est le seul . . endroit parfait pour continuer mon développement et progresser en tant que joueur. J’ai hâte de me lancer ! », a-t-il écrit.

Selon ladite rotation, Alleyne, qui avait déjà fait ses débuts avec l’équipe U-18 de Southampton, a refusé la bourse de son club et « a choisi de passer à autre chose et a rejoint les rangs des jeunes du campus Etihad ». Dans tous les cas, Southampton recevra la compensation financière fixée par la FIFA pour les droits de formation.