City répond en battant Southampton

10/03/2021 Déposé à 22:23 CET



Le Manchester City Il a laissé derrière lui le trébuchement du derby mancunien, comme s’il n’existait pas. Les hommes de Guardiola ont battu Southampton commandé par l’exquisité de Mahrez. La soie gaucher de l’Algérien a désarmé les «Saints» avec deux buts et une passe. Il a eu la collaboration de Foden, qui est revenu au onze pour purger encore deux passes de but. De Bruyne il a retrouvé le but et Agüero voublié d’avoir des minutes. Un après-midi rond pour Pep.

MCI SOU Manchester City Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko (Mendy, M.80); Gündogan, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez (Ferran Torres, M.61), De Bruyne (Aguero, M.71), Foden. Southampton McCarthy; Bertrand, Bednarek, Vestergaard, Salisu; Djenepo (Tella, M.45), Stephens (Diallo, M.63), Ward-Prowse, Armstrong (Watts, M.72); Redmond, Adams. Buts 1-0 M.15 De Bruyne; 1-1 M.25 Ward-Prowse; 2-1 M.40 Mahrez; 3-1 M.45 Gündogan; 4-1 M.55 Mahrez; 4-2 M.56 Adams; 5-2 M.59 De Bruyne. Arbitre Jon Moss. TA: Fernandinho (M.82). Stade Stade Etihad. Pas de spectateurs.

Le «sky blues» a compensé un début de course avec un but à leur première arrivée. Un déplacement de Rjours Uben a déclenché une occasion franche pour Foden. McCarthy repoussa le tir de l’Anglais, mais De Bruyne l’a poussé dans le filet. Le Belge a agi comme un faux neuf, laissant Gabriel sur le banc. Les hommes de Hassenhutl sont revenus au jeu avec un Pénalité Laporte qu’est-ce qui a converti Ward-Prowse. Southampton ne manquait pas d’ambition, même s’il manquait de jambes pour endurer ce qui allait arriver.

Foden Il a laissé un autre des moments du match, et de ce qui arrivera la semaine prochaine en Angleterre. Il a volé le portefeuille du gardien de but McCarthy sous la pression, et il s’est effondré dans un pénalité méridienne Quand j’ai fait face à la porte vide Non seulement Jon Moss ne l’a pas sifflé, le VAR l’a également exclu dans la revue. Le banc de la ville sursauta de rage, et Mahrez leur a donné le remède.

L’Algérien a puni les «saints» sans compassion. D’abord il a sauvé dans le filet une perte d’Adams en sortie de balle, puis a donné à Gündogan 3-1 avant la pause. Le talent du «26» a fait la différence, et il en voulait toujours plus. Il a lui-même certifié sa belle performance avec 4-1 déjà en seconde période, et Pep n’a pas hésité à le remplacer peu de temps après pour lui donner une pause. Le parti s’est effondré. Che Adams a eu le temps de marquer le deuxième but à l’extérieur, et De Bruyne pour établir le 5-2 final.

Guardiola a géré les forces dans la dernière ligne droite. City respire et continue sa mission: il leur reste au maximum six victoires avant d’être champions de Premier League.