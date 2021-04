City revient et sécurise le premier ministre

21/04/2021 à 23:29 CEST

Après 48 heures de débauche en Angleterre, le Manchester City Continuez à mettre vos affaires à leur place. Les de Guardiola a répondu à deux défaites consécutives en compétitions nationales battre Aston Villa. Un triomphe de caractère pour se rappeler que le premier ministre est sur la bonne voie. Les “ citoyens ” devaient se remettre d’un objectif dans la première minute, déjà l’expulsion des pierres avant la pause. Mais avec Phil Foden en état de grâce tout est plus facile.

AVI

MCI

Aston Villa

Emi Martínez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Nakamba (Barkley, M.63), Douglas Luiz, McGinn; Ramsey (Davis, M.45), Watkins, Traoré (El Ghazi, M.75).

Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Gündogan, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus (Laporte, M.45), Foden.

Buts

1-0 M.1 McGinn; 1-1 M.22 Foden; 1-2 M.40 Rodri.

Arbitre

Peter Bankes. TA: Cash (M.54, M.57) / Gündogan (M.44). TR: Cash (M.57) / Pierres (M.44).

Stade

Villa Park. Pas de spectateurs.

La perle anglaise a de nouveau brillé, menant l’attaque d’une ville qui sortait avec ses premières épées. Pep n’a rien réservé, conscient qu’il devait envoyer un message convaincant au premier ministre. Bernardo Silva occupé le trou des blessés De Bruyne, mais le premier dont on a parlé était Des pierres. La centrale anglaise s’est trompée en dégageant une longue balle à 20 secondes qui était un cadeau pour Villa. Watkins l’a ramassé pour aller sur le comptoir et offrir un laissez-passer mortel à McGinn, qui a marqué le but le plus rapide concédé par City dans le premier ministre.

Avec l’avantage précoce, Villa se rapprocha et Guardiola avait besoin de ses meilleurs chirurgiens pour trouver des fissures dans son mur. Là-bas, ils se sont réunis Foden, Gündogan, Mahrez ou Bernardo Silva. Flottants et patients, ils étaient l’équation par laquelle est venu le retour de City. Avant une demi-heure Bernardo a atteint la ligne de base au centre de Foden, qui est entré dans le réseau depuis le cœur de la zone. Le jeune Anglais a été révolutionné et a été une nuisance absolue pour Cash, incapable de l’arrêter. Il a pardonné deux autres arrivées après avoir combiné avec Gündogan, mais son erreur l’a compensé Rodri. Le milieu de terrain espagnol a complété le retour peignant le filet un centre de Bernardo, avec Emi Martínez à mi-chemin.

Les hommes de Guardiola ont fait le plus difficile, revenant avant la pause, mais un autre changement de scénario les attendait. Au bord de l’entracte, une autre mauvaise sortie de Des pierres couper un compteur a terminé les anglais courir sur Ramsey local. Le VAR l’a examiné et a vu un gabarit du centre au genou du «méchant». Résultat final: direct rouge, et Stones qui ratera également la finale de la Coupe Carabao ce week-end.

Dean Smith a tenté de réagir après la pause en faisant appel à Davis, un autre bélier de chars, pour forcer la défense de la ville. Le plan a duré dix minutes, ce qui a pris côté Cash en voyant deux cartons jaunes Cela a laissé Birmingham avec dix. De là, Manchester City s’est protégé avec le ballon et a laissé son rival sans option. Mahrez et Gündogan ont eu assez d’arrivées pour condamner, même si ce n’était pas nécessaire. Les hommes de Guardiola sont à deux victoires pour regagner le trône du premier ministre.