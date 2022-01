City tient à la dernière sensation brésilienne qui est devenue virale cette semaine

Photo de James Gill – Danehouse/.

Manchester City garderait un œil sur la sensation brésilienne de 15 ans Endrick, qui cette semaine est devenue virale après avoir joué pour Palmeiras.

Selon Esportes, l’équipe de Pep Guardiola recherche l’attaquant adolescent, qui a explosé sur la scène après avoir fait des débuts mémorables lors de la Copa Sao Paulo, le plus grand et le plus célèbre tournoi de jeunes du Brésil.

L’attaquant a réussi un doublé, dont le deuxième était un incroyable but en solo alors qu’Endrick, né en 2006, a dépassé deux défenseurs avant de frapper le gardien à bout portant.

Rappelez-vous le nom : Endrick, seulement 15 ans. Mêmes agents que Vini Jr pic.twitter.com/0E2ssCQwux – Marcus Alves (@_marcus_alves) 8 janvier 2022

En effet, le but est devenu viral sur tous les réseaux sociaux, Endrick faisant désormais parler de lui dans le football brésilien et salué comme la prochaine grande chose à venir des géants sud-américains.

Même avant cette semaine, le jeune a fait tourner les têtes au niveau des jeunes, l’attaquant marquant 165 buts en 169 matchs dans les équipes de développement de Palmeiras.

Et maintenant, avec City sur la queue d’Endrick, il sera intéressant de voir où se termine l’attaquant. Selon Esportes, l’adolescent a le même agent que la star du Real Madrid Vinicius Junior, qui a quitté le Brésil pour Los Blancos à seulement 18 ans.

City sera probablement confrontée à une concurrence de masse pour Endrick

Photo de Laurence Griffiths/.

Les géants de Manchester ne sont pas étrangers à la signature de Brésiliens à un jeune âge, avec Gabriel Jesus un pilier de l’équipe de City depuis son arrivée en 2017 et Kayky susceptible d’être la prochaine perspective brillante à émerger de l’académie.

Pourtant, pour Endrick, signer le joueur de 15 ans sera un défi de taille pour City. L’attaquant faisant déjà des vagues à un si jeune âge, il sera difficile pour l’équipe de Guardiola de signer l’attaquant s’il continue de se développer à un rythme rapide.

