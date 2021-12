City Union Bank va commencer à pousser les avances de prêts autres que l’or d’ici la fin de l’EX22

N Kamakodi, directeur général et PDG de CUB, a récemment déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes que lorsque la croissance des autres crédits augmenterait, la croissance des prêts d’or diminuerait également.

Le prêteur du secteur privé basé en Inde du Sud, City Union Bank (CUB), a déclaré qu’il commencerait à stimuler la croissance des avances de prêts autres que l’or d’ici la fin de l’exercice en cours. Au cours des derniers trimestres, en raison de la pandémie de Covid et en l’absence d’autres voies de croissance, la banque s’était efforcée d’améliorer les prêts en or, qui ont été augmentés de 73%, passant de Rs 4 537 crore au deuxième trimestre de l’exercice 21 à Rs 7 849 crore au deuxième trimestre. Exercice 22.

N Kamakodi, directeur général et PDG de CUB, a récemment déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes que lorsque la croissance des autres crédits augmenterait, la croissance des prêts d’or diminuerait également.

« Nous n’avons pas poussé notre pédale de croissance dans le crédit des prêts non-or. Nous devrions probablement commencer cela dès la fin de l’exercice si tout se passe bien. Lorsque la croissance des autres crédits augmentera, la croissance des prêts d’or diminuera également, c’est ainsi que nous avons géré la croissance dans le passé », a-t-il déclaré.

Actuellement, toutes les succursales rurales et semi-urbaines de la banque ont un prêt d’or comme produit. En ce qui concerne les succursales de métro, peut-être que seulement 10 % des succursales auront des produits de prêt d’or. Sur un total de 700, 350 à 400 succursales peuvent avoir des produits de prêt d’or, a-t-il déclaré.

Sur le front de la récupération, a déclaré Kamakodi au cours de la première moitié de l’exercice 22, la banque avait enregistré une récupération totale de Rs 290 crore comprenant environ Rs 210 crore à partir de comptes réels et environ Rs 80 crore à partir de comptes techniquement radiés, par rapport à Rs 108 crore. comprenant Rs 72 crore de compte réel et Rs 36 crore de comptes techniquement radiés au cours du premier semestre de l’exercice 21.

Au deuxième trimestre de l’exercice 22, il a enregistré une récupération totale de Rs 189 crore comprenant Rs 128 crore à partir des comptes réels et Rs 61 crore à partir des comptes techniquement radiés.

« La reprise du trimestre en cours est la plus élevée de ces dernières années, mais doit encore s’améliorer à partir d’ici. La reprise déterminera le ROA au cours des deux prochaines années, nous prenons donc toutes les mesures sous notre commandement pour améliorer cela à l’avenir », a-t-il déclaré.

Le total des provisions constituées au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 et du premier semestre de l’exercice 22 était de 223 crores de Rs et 433 crore de Rs contre 227 crore de Rs et 429 crore au deuxième trimestre de l’exercice 21 et H1 de l’exercice 21 respectivement.

Il a déclaré qu’après Covid, seulement 4% à 5% des transactions se sont déroulées via les succursales, créant une capacité énorme une fois que le rythme de croissance s’accélère.

Concernant les plans d’expansion du réseau, il a déclaré que la banque gardait chaque année des plans pour environ 50 succursales. «Nous n’avons ouvert que 3 succursales environ au cours de l’exercice 2021 et cette année, nous pourrions probablement ouvrir environ 25 succursales. C’est ce que nous prévoyons si tout se passe bien et nous pourrions lancer l’ouverture d’environ 75 succursales l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Kamakodi a déclaré que la banque examinera également l’espace de co-prêt, soulignant qu’elle le fera selon ses propres conditions en identifiant un partenaire approprié, en passant par un petit portefeuille, en testant le comportement à travers des cycles avant de l’étendre et de le considérer comme un seul des principaux axes de croissance.

« Ce que je peux dire avec certitude, c’est que pour les trois prochaines années, nous aurions certainement commencé à co-prêter, mais ce ne sera pas une proportion très importante de notre portefeuille global, même dans trois ans. Une fois que nous aurons le confort total et la maîtrise des performances de ce segment et du degré de contrôle que nous avons sur ce portefeuille, nous prendrons un autre appel à ce sujet », a-t-il déclaré.

