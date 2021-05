Ciudad de Murcia et Olímpico De Totana concluent leur confrontation à Jose Barnes sans but (0-0)

31/05/2021 à 10h15 CEST

le Murcie ville et le Totana olympique à égalité à zéro lors du match disputé ce dimanche José Barnes. le Murcie Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel contre El Palmar. Pour sa part, Olympique de Totana a remporté le Muleño à domicile par 5-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Lorca par 1-3. Avec ce marqueur, l’équipe murcienne est deuxième après la fin du duel, tandis que le Olympique de Totana est quatrième.

Pendant la première période du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie à la fois le Murcie ville et le Olympique de Totana Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Le technicien de la Murcie ville, Enrique Mateo Montoya, a donné accès au champ à Cinquième, Santiago Oui Alex Perez remplacement Diaz, Oscar Perelló Oui Ortiz, tandis que de la part du Olympique de Totana, Calatayud remplacé Luisito Oui Alex Reché pour Valverde Oui Juanlu.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Oscar Perello, du Murcie ville et un à Patri du Olympique de Totana.

En ce moment, le Murcie ville il lui reste 37 points et le Olympique de Totana avec 34 points.

Le lendemain, l’équipe de Enrique Mateo Montoya affrontera Plus Ultra, Pendant ce temps, il Totana olympique de Calatayud sera mesuré par rapport Huércal-Overa.

Fiche techniqueVille de Murcie :Martínez, Ramírez, Ortiz (Alex Perez, min.78), Díaz (Cinquième, min.64), Peque, Moussa, Gonzalez, Álex, Nana, Feliciano et Oscar Perelló (Santiago, min.78)Totana olympique:Pablo Sanz, Jose Agustin, Juanlu (Alex Reche, min.75), Basilio, Patri, Ruben Aroca, Martín César, Cayu, Valverde (Luisito, min.66), Israël et Andrés SánchezStade:José BarnesButs:0-0