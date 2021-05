Ciudad de Murcia gagne 2-0 à Plus Ultra et prend les trois points

05/02/2021 à 22:33 CEST

le Murcie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Plus Ultra ce dimanche dans le José Barnes. le Murcie Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Totana olympique à la maison (1-2) et l’autre devant El Palmar dans son fief (1-0). Concernant l’équipe visiteuse, le Plus Ultra a remporté à domicile 3-1 son dernier match de la compétition contre Muleño. Avec cette défaite, l’équipe de Murcie a été placée en neuvième position après la fin du match, tandis que le Murcie est le premier.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour lui Murcie, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Coins à la 58e minute. L’équipe locale a de nouveau ajouté, augmentant les différences, faisant 2-0 avec un but à onze mètres de Petit à 80 minutes, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Murcie de Enrique Mateo Montoya soulagé Petit, José Mariano, Santiago, Ortiz Oui Les prisons pour Alex Perez, Nana, Coins, Ramirez Oui Diaz, tandis que le technicien du Plus Ultra, Jésus Zapata, a ordonné l’entrée de Kevin Garces, juillet Oui Agnaou fournir Daniel Manzanares, Mashingaidze Oui Bruno.

L’arbitre a montré onze cartons jaunes, dont six au Murcie (Nana, Oscar Perelló, Alex Perez, Alex, Chiqui Oui Ramirez) et cinq à Plus Ultra (Les prisons, Javi sanz, Garnes, Bruno Oui Carmona).

Avec ce résultat, le Murcie il obtient 31 points et le Plus Ultra avec 16 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Churra, Pendant ce temps, il Plus Ultra jouera contre lui Huércal-Overa.

Fiche techniqueVille de Murcie:Martínez, Ramírez (Ortiz, min.75), Alex Perez (Peque, min.65), Díaz (Cárceles, min.83), Esquinas (Santiago, min.75), Quinto, Gonzalez, Álex, Nana (José Mariano, min.65), Feliciano et Oscar PerellóPlus Ultra:Vivancos, Carceles, Sotomayor, Mashingaidze (Julio, min.58), Felix, Bruno (Agnaou, min.61), Copeli, Garnes, Javi Sanz, Daniel Manzanares (Kevin Garces, min.58) et CarmonaStade:José BarnesButs:Corners (1-0, min. 58) et Peque (2-0, min. 80)