Ciudad Juárez se rend à ‘Micky’ Román et ‘Bonita’ Fernández

MEXIQUE – Miguel ‘Micky’ Román et Diana ‘La Bonita’ Fernández ont une fois de plus précisé qu’ils sont les chouchous des fans de Juarense, qui se sont rassemblés en grand nombre pour assister à leur dernier entraînement, face aux duels compliqués qu’ils vont organiser ce vendredi au Gymnase Municipal Josué Neri Santos sur ESPN diffusé pour toute l’Amérique Latine.

Le panneau d’affichage qui est une présentation des Promotions de la Ville en association avec BXSTRS et le soutien de Red Casino ; Il atteindra plus de 20 pays via le signal «Friday Fight Night ESPN Knockout» depuis la frontière la plus importante du pays, Ciudad Juárez.

Dans le combat stellaire du scrutin, Román Portillo mesurera sa force avec le féroce Sergio ‘Dandy’ Puente né à Monterrey dans une bataille qui promet d’être un cri entre deux combattants de style clairement offensif.

Román, avec le soutien de ses fans, a grimpé en souriant le diamant de bataille monté spécialement pour l’occasion à la périphérie de l’ancienne douane du centre de Ciudad Juárez, où il a offert le spectacle auquel ses partisans sont habitués, sans rien garder.

Alors que le royal, a gardé le plus sélect de son répertoire pour le combat, exhibant une boxe ordonnée et des coups bien tirés, il a seulement déclaré qu’il avait préparé une surprise pour Roman et tous ses fans.

Dans la bataille des demi-finales du scrutin, et dans un duel de gants roses entre prétendants à la Coupe du monde, Diana ‘La Bonita’ Fernández fera face à un duel très compliqué contre Ana Victoria Polo de la capitale.

Diana Laura, toujours éblouissante, a montré la vitesse, le travail efficace des jambes et le rythme de combat qui mettront la boxeuse née à Mexico dans des situations difficiles et qui arrive avec le moral à travers le toit à cet engagement.

Polo n’a pas non plus caché ses armes et a montré sa force et ce style infatigable qui mettra sans aucun doute “La Bonita” dans des situations difficiles, qui a assuré qu’il se sentait redevable à ses fans et a prédit un combat à élimination directe lors de l’exposition publique de votre adversaire.

Pour ce jeudi, les protagonistes du panneau d’affichage annonceront les détails de l’événement lors d’une conférence de presse qui aura lieu à 5h00 de l’après-midi au Red Casino de la Plaza Galerías Tec (Casino Fanattic) à Ciudad Juárez.

