01/05/2021 à 22:04 CEST

le Manchego Ciudad Real a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Villacañas pendant le match joué dans le Roi Jean Carlos ce samedi, qui s’est terminé par un score de 6-0. le Ville royale est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Tarancon. Pour sa part, Villacañas a remporté son dernier match à domicile 1-0 dans le tournoi contre La Roda. Après le score, l’équipe du citoyen est la première, tandis que le Villacañas il est quatrième de la compétition.

La première équipe à marquer a été la Ville royale, qui a tiré le pistolet de départ sur le Roi Jean Carlos grâce à l’objectif de Christian à la 26e minute. Par la suite, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un but de Castro à 37 minutes qui a établi le 2-0 en faveur de Manchego Ciudad Real. Plus tard, l’équipe locale a marqué, ce qui a pris ses distances en faisant 3-0 grâce à un nouveau but du point de penalty de Castro quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 47e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 3-0.

La seconde moitié du duel a commencé de manière favorable pour l’équipe Ciudad Real, qui a élargi les écarts avec un objectif de Gregori à 51 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Ville royale, augmentant l’avance avec un triplé de Castro à la 75e minute, puis l’équipe des citoyens a marqué à nouveau, augmentant leurs différences en établissant 6-0 grâce à un but. Réel à la 78e minute, clôturant ainsi le match avec un score de 6-0 au tableau de bord.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Manchego Ciudad Real ils sont entrés du banc Bateau, Réel, Jorge Cortes, Fernandez Oui Vaz remplacer Rafa, Curro, Gregori, Enfant trouvé Oui Castro, tandis que les changements par le Villacañas Ils étaient Esteban Pacheco, Godoy, Loren Miller, Adrian Oui Garcia, qui est entré par David Carballo, Alex Gonzalez, Merchán, Mode Oui Panocha.

L’arbitre a montré un total de huit cartons: trois cartons jaunes au Manchego Ciudad Real, spécifiquement pour Enfant trouvé, Miguel Oui Polanco et quatre à Villacañas (Alex Gonzalez, David Carballo, Fran Simon Oui Adrian). De plus, il y avait un carton rouge pour Gonchi par l’équipe visiteuse.

Pour le moment, le Manchego Ciudad Real reste avec 37 points et Villacañas avec 34 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Guadalajara, Pendant ce temps, il Villacañas jouera contre lui Ouragan Balazote.

Fiche techniqueVille royale:Sergio Sánchez, Pascu, Christian, Rafa (Bateau, min.56), Exposito (Fernández, min.75), Gregori (Jorge Cortés, min.75), Curro (Real, min.64), Polanco, Castro (Vaz, min.75), Pollo et MiguelVillacañas:Rodrigo, Mode (Adrian, min.59), Gonchi, Fran Simón, David Carballo (Esteban Pacheco, min.56), Carlos, Ibou, Alex González (Godoy, min.56), Merchán (Loren Molinero, min.56) , Panocha (Garcia, min.60) et PradosStade:Roi Juan Carlos IButs:Christian (1-0, min.26), Castro (2-0, min.37), Castro (3-0, min.47), Gregori (4-0, min.51), Castro (5-0, min.75) et réel (6-0, min.78)