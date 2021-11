Civic lance Ignite Pass, un outil pour éliminer les bots

Civic Technologies, un innovateur de premier plan dans les solutions d’identité numérique, a lancé un outil gratuit pour les créateurs et les marchés NFT appelé Ignite Pass. L’outil élimine la participation des bots aux gouttes et aux bonbons NFT, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Intégration facile, pas de stockage de données

Ignite Pass, une version gratuite du révolutionnaire Civic Pass de Civic, exigera des acheteurs qu’ils prouvent qu’ils sont humains. Il est facile à intégrer et ne nécessite pas le stockage de données personnelles.

Chris Hart, PDG de Civic Technologies, a déclaré :

Les artistes ont leur moment en ce moment avec l’introduction de NFT. Les bots sont plus qu’une nuisance – ils détruisent la confiance que les communautés ont bâtie, ainsi que les perspectives d’avenir de leurs créateurs. Nous sommes fiers d’offrir des outils qui vous aideront à obtenir un plus grand succès d’enchères et à garder vos communautés sans bots.

Avec les guides d’intégration de l’entreprise, les artistes et les marchés peuvent commencer à utiliser Ignite Pass à Solana (SOL / USD) dès aujourd’hui. Ignite Pass aide à maintenir un réseau juste et transparent de membres de la communauté pour les gouttes et les menthes NFT.

Garantir la transparence et la confiance

Aucun écosystème NFT ne peut prospérer sans confiance et transparence. En vérifiant leur identité, les créateurs d’art numérique renforcent la confiance dans leurs communautés. Civic y parvient pour tous les créateurs qui rejoignent le programme Verified by Civic Pass et annoncent un sceau de confiance, qu’ils peuvent ensuite partager avec leurs communautés.

Permettre la conformité aux futures réglementations

En tant que l’un des premiers innovateurs de premier plan, Civic garantit la conformité réglementaire future en fournissant une solution à guichet unique pour l’industrie NFT et DeFi. Votre produit Civic Pass offre des contrôles supplémentaires entièrement intégrés et automatisés qui vous permettent d’évaluer vos exigences KYC et AML en temps réel.

Vérification plus rapide et plus précise

Civil Pass peut offrir une vérification plus rapide et plus précise car l’identité est vérifiée une fois, puis vérifiée dynamiquement. La société utilise à cette fin l’écosystème unique de vérification d’identité d’Identity.com.

Croissance sans précédent des investissements dans le NFT

Ignite Pass vient à la rescousse des créateurs à un moment où l’investissement dans le NFT est d’une ampleur sans précédent. Le volume des transactions de l’espace NFT a dépassé les 10,67 milliards de dollars au troisième trimestre de cette année, soit une augmentation de 38,060% en glissement annuel selon les données de DappRadar.

