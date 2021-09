Civic Technologies et Solrise Finance dévoilent le DEX On-Chain

in

Innovateur de premier plan dans les solutions d’identité numérique, Civic Technologies et Solrise Finance, une plate-forme d’investissement décentralisée basée sur Solana (SOL / USD), se sont associés pour lancer le premier échange décentralisé à Solana avec un accès autorisé basé sur l’identification numérique, a rapporté Invezz. communiqué de presse. Le DEX autorisé crée un précédent pour une réglementation plus stricte au sein de l’écosystème DeFi.

Filip Dragoslavic, co-fondateur de Solrise, a commenté :

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. « C’est notre façon de rapprocher le monde des institutions de DeFi sans recourir à la centralisation, grâce à Civic. Étant donné que Solana est déjà l’écosystème DeFi le plus connu pour la finance traditionnelle, nous espérons devenir l’un des principaux hubs pour les institutions cherchant à entrer dans l’écosystème. »

DEX Pro est le meilleur pour les investisseurs institutionnels

L’environnement autorisé créé par Civic Pass, Civic Identity Verification pour DeFi ou n’importe quel dApp, et Solrise DEX Pro est le mieux adapté pour les acteurs institutionnels. Solrise DEX Pro sera soutenu par Alameda Research, l’un des plus grands investisseurs de Solana et une société d’actifs numériques de premier plan, qui fournira également au DEX une liquidité initiale.

L’accès sans autorisation est incompatible avec les objectifs des investisseurs institutionnels

Bien que considéré comme un principe de base de DeFi, ce type d’accès contredit les objectifs des investisseurs institutionnels, qui souhaitent s’impliquer dans l’écosystème DeFi, mais doivent répondre à certaines exigences réglementaires avant de pouvoir le faire. Le lancement de Solrise DEX Pro permettra aux deux équipes de créer un écosystème parallèle, dans lequel les investisseurs institutionnels resteront dans un environnement familier et autonome tout en bénéficiant de la liquidité en chaîne de Solana.

Chris Hart, PDG de Civic, assure que les permis ne remplaceront pas ceux qui n’en ont pas :

« Un DEX autorisé ouvre la voie à davantage de participants dans l’écosystème DeFi, y compris l’investissement institutionnel. Nous construisons une technologie qui protège soigneusement les personnes, leurs identités numériques et nos nouveaux systèmes financiers. Chez Solrise, nous avons trouvé un partenaire qui partage nos valeurs et travaille avec nous pour établir une norme plus élevée qui profitera à terme à l’industrie dans son ensemble. »

Civic Pass – Une solution KYC de classe mondiale

Les fournisseurs de DApp peuvent utiliser Civic Pass pour déterminer si quelqu’un répond à leurs normes de vérification avant de lui donner accès à la plateforme de trading. Les utilisateurs aux États-Unis et dans les pays sanctionnés ne peuvent pas s’inscrire à Solrise DEX Pro. Tout le monde peut commencer à l’utiliser immédiatement.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent