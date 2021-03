Civil Rights Group demande que les maîtres soient expulsés de Géorgie en raison d’une loi controversée ⋆ .

L’attrait principal du tournoi de golf The Masters est qu’il se joue au magnifique Augusta National en Géorgie. Chaque année, les Masters se jouent sur le même parcours, et c’est le seul événement de golf qui puisse en dire autant. Mais en raison d’une nouvelle loi, un groupe demande aux Masters de la changer.

Après l’adoption d’une loi de vote très controversée par la législation géorgienne, de nombreux groupes de défense des droits civiques ont demandé que tous les principaux événements sportifs soient déplacés hors de Géorgie. Cela inclurait The Masters en avril.

«Le PGA Tour et le Masters Tournament se sont tous deux engagés à aider à diversifier le golf et à lutter contre les inégalités raciales dans ce pays – et nous attendons d’eux qu’ils dénoncent non seulement la nouvelle loi de répression raciste des électeurs en Géorgie – mais qu’ils prennent également des mesures Justice Coalition (NBJC) a déclaré dans un communiqué.

«À cette fin, la National Black Justice Coalition demande au PGA Tour and Masters Tournament de retirer le prochain championnat du terrain de golf national d’Augusta. Les golfeurs professionnels devraient refuser de jouer en Géorgie jusqu’à ce que la loi de répression raciste des électeurs soit abrogée. »

La National Black Justice Coalition appelle @PGATOUR à retirer le tournoi Masters d’Augusta en raison d’une nouvelle loi géorgienne restreignant le vote pic.twitter.com/eqmrguiFUf – Sam Levine (@srl) 26 mars 2021

Bien que la loi soit extrêmement foirée, je doute fortement que les Masters quittent un jour Augusta National. Je me demande si la PGA sortira avec une déclaration à ce sujet.

Nous devrons attendre de voir comment se déroule toute cette situation.

Tendance de Side Action

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

Lien source