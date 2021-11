CivTrade Premiere comble l’écart de fonctionnalité de trading DeFi | Invezz

La Finance Décentralisée (DeFi) est passée de presque zéro à plus de 100 milliards de dollars de TVL en un an seulement. Malgré cette croissance, la plupart des échanges de crypto-monnaie se font toujours sur des bourses centralisées, qui sont très similaires aux bourses traditionnelles qui n’offrent pas ce type de commerce.

Le produit audité permet l’exécution d’opérations à impact zéro

Jusqu’à présent, le trading DeFi a souffert d’une fonctionnalité de trading plus limitée et de coûts de transaction relativement plus élevés. L’écart de fonctionnalité pourrait être comblé avec le lancement de Civilization’s CivTrade, le premier fonds spéculatif entièrement contrôlé par les investisseurs.

CivTrade est un produit audité qui permet à quiconque d’effectuer des transactions à impact zéro afin de maximiser le retour sur investissement et d’éviter les coûts cachés dans DEX. Il perturbera le trading de crypto-monnaie ainsi que la finance traditionnelle car c’est le premier produit à offrir une gestion entièrement automatisée du carnet d’ordres DeFi et un trading d’ordres limités DeFi.

Propulsé par Chainlink Keepers, exécution sûre des affaires

Toute transaction sur des bourses décentralisées peut utiliser des méthodes généralement réservées aux bourses centralisées car CivTrade fonctionne avec Chainlink (LINK / USD) Keepers. Cette intégration permet une exécution facile et sécurisée des transactions, éliminant la plupart des coûts associés aux transactions DeFi sur la blockchain Ethereum (ETH / USD) tout en automatisant tous les aspects de la transaction en même temps. .

Tomasz Wojewoda, directeur des ventes mondiales de Chainlink Labs, a déclaré :

À l’aide de Chainlink Keepers, Civilization montre comment les fonds de liquidité peuvent devenir des outils puissants pour automatiser l’exécution des transactions en fonction des conditions du marché.

Sator Settler, co-fondateur de Civilization, a ajouté :

Chainlink est aujourd’hui le fournisseur de technologie le plus fiable, visionnaire et passionnant de DeFi. Ensemble, nous rendons DeFi plus facile et moins cher pour tout le monde. Par exemple, si un investisseur souhaitait acheter 100 Ethereum de notre token CIV, nos tests montrent qu’il recevrait jusqu’à 91,1% de tokens en plus en utilisant notre CivTrade par rapport aux systèmes d’échange traditionnels.

Résoudre les points faibles avec DeFi

CivTrade résout les frais, les chocs de prix, l’exécution précoce, le glissement et d’autres problèmes majeurs avec DeFi. Il permet d’ouvrir des « opérations avec limite réelle » définissant la taille cible et le prix de chaque opération. On peut s’attendre à ce que CivTrade perturbe les 2 milliards de dollars de fonds négociés quotidiennement via DEX, où des coûts cachés et visibles peuvent entraver l’activité globale du marché.

