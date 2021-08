CJ McCollum devient honnête à propos de sa relation avec Dame Lillard

Le mécontentement continu de Damian Lillard quant à la façon dont les Trail Blazers de Portland l’ont aidé est un secret de polichinelle. En fait, le joueur de 31 ans a donné une analyse plutôt sombre des mouvements d’agence libre “échoués” de son équipe jusqu’à ce point il n’y a pas si longtemps.

Naturellement, cela a conduit à de nombreuses questions concernant la relation entre Lillard et son partenaire criminel, CJ McCollum. En tant que deuxième meilleur joueur des Blazers, McCollum se retrouve souvent le sujet de la spéculation commerciale. La croyance persistante est que, à un moment donné, Portland devra le traiter pour améliorer la liste autour de Lillard.

Cela a-t-il eu un impact sur sa relation avec Lillard?

Lors d’une récente apparition sur le podcast The Old Man and the Three avec JJ Redick et Tommy Alter, McCollum est devenu brutalement honnête sur l’état actuel de sa relation avec Lillard.

« Dame aurait pu facilement détourner les Blazers de mon repêchage », a déclaré McCollum. « Tout d’abord, il aurait pu se dire ‘non, nous n’avons pas besoin d’un autre garde majeur. Allons-y pour le 6’7 peu importe.’ Il l’a encouragé. Il les a essentiellement persuadés.

Il s’avère que Lillard et McCollum étaient amis avant même de devenir coéquipiers.

“Nous étions amis avant que je ne sois repêché, ce qui a facilité notre relation”, a-t-il poursuivi. « Ce n’était pas forcé. … Il vous dira tout ce temps que je suis fou. Il respectait ma folle. Comment je n’avais pas peur de défier les gens. Comment je n’avais pas peur de garder les gens dans la pratique. Je lui parlerai d’ordures, je parlerai d’ordures à qui que ce soit. Je n’essayais pas d’être comme. J’étais juste moi-même et je pense qu’il a respecté cela.

McCollum le garde généralement assez réel. Qu’il dénonce les Lakers de Los Angeles pour « manipulation » ou qu’il expose les mensonges de Patrick Beverley, il a tendance à dire ce qu’il en est. Donc, s’il était dérangé par sa relation avec Lillard, il l’aurait probablement reconnu. La paire semble aller bien, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans des Blazers qui espèrent une saison 2021-22 heureuse et harmonieuse.

