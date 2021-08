in

Le nom de Damian Lillard a été partout dans le moulin à rumeurs jusqu’à présent cette intersaison après des rumeurs début juillet à propos de lui demandant potentiellement un échange.

Mais nous y sommes, quelques semaines avant le début du camp d’entraînement et deux mois avant la saison NBA, et Lillard n’a pas encore fait une telle demande. Rien ne s’est matérialisé.

Personne n’a fait aux Trail Blazers une offre qu’ils ne peuvent pas non plus refuser. Tout bien considéré, il semble que Lillard va rester à Portland cette saison et aller jusqu’au bout.

CJ McCollum semble le penser aussi. Il a joué avec Lillard toute sa carrière et la zone arrière des Blazers a une excellente relation.

Vendredi, McCollum a participé au podcast d’Adrian Wojnarowski pour parler de leur relation et de ce qu’il a vu de Dame. Et, selon lui, Lillard est « all-in » avec Portland cette saison.

CJ McCollum sur @wojespn pod sur Dame: “Je ne veux pas parler pour lui, mais avoir une relation étroite avec lui … j’ai une assez bonne idée de où il en est. Son objectif est de gagner un championnat. Mais … il est All-in. A ce stade, je peux dire qu’il est all-in. Il veut juste gagner.” – Sean Highkin (@highkin) 20 août 2021

Cela doit être rafraîchissant pour les fans des Blazers à ce stade.

Bien sûr, les choses peuvent changer en un rien de temps. Lillard pourrait décider un jour qu’il veut être échangé et faire la demande. Mais il est évident que nous n’en sommes pas encore à ce stade des choses.

À ce stade, nous devrions probablement arrêter de parler de la demande d’échange. Cela n’arrive pas cette saison. Peut-être que les choses reviendront l’année prochaine si les Blazers ne répondent pas aux normes de Lillard. Qui sait?

Mais il semble assez clair que Lillard sera toujours un Portland Trail Blazer cette année. Et les fans doivent en être ravis.

