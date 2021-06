CJ McCollum est vu dans la NBA comme un transfert négatif

L’escorte de Portland Trail Blazers, CJ McCollum, est appelé à être l’un des acteurs les plus populaires du marché des transferts NBA. Sa sortie approche et il entre dans les plans de restructuration de la franchise Oregon qui pourraient se terminer par le départ de toutes ses pièces importantes.

McCollum a déjà été lié à un certain nombre de franchises telles que Cleveland Cavaliers ou New York Knicks, mais la majorité des directeurs généraux et des cadres pensent que ce serait un élément négatif en raison de son excellent contrat et de ce que cela signifierait pour l’équipe s’il finissait par l’emmener dans un transfert. Cela prendrait-il plus que cela ne contribuerait?