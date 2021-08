CJ McCollum : “Lillard se bat pour le ring cette année”

Portland Trail Blazers affronte à nouveau une nouvelle saison NBA avec Damien Lillard et CJ McCollum comme les principales stars de l’équipe. Cette année, en plus, est très spéciale pour tous les fans de la franchise Oregon puisque tout indiquait un départ de Lillard lui-même avant que l’arrivée de la Saison Régulière ne soit très proche d’avoir lieu.

Si les dernières rumeurs NBA indiquaient que ce mouvement n’allait finalement pas avoir lieu, c’est McCollum qui, dans ses dernières déclarations, a fini par dissiper tous les doutes sur le sujet.

Le joueur des Blazers l’a assuré après avoir commenté qu’il avait parlé avec Damian Lillard des objectifs de Portland pour la nouvelle saison NBA 2021/22. Voici ses paroles :

“Nous parlons tous les jours. Du partage de mèmes à des discussions sérieuses sur ce que la nouvelle saison nous apportera. Nous parlons de ce qu’il faut pour gagner un championnat, et je pense que c’est l’objectif que nous avons tous ici en ce moment. Il est ‘ All-in ‘avec cette idée. Il veut tout faire pour le ring », a déclaré McCollum.

Une chance sur cent

La réalité est que les Portland Trail Blazers sont encore loin de pouvoir concourir pour le ring du championnat, et plus encore cette saison. Bien que la franchise compte de grands noms tels que Damian Lillard et CJ McCollum susmentionnés, ainsi que Jusuf Nurkic et Norman Powell, il semble qu’ils ne soient pas à la hauteur d’une rotation de la liste dirigée par Derrick Jones Jr et Anfernee Simons.