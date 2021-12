CJ Miles et une passion pour le basket qui reste active

C’est un joueur qui a eu une longue carrière en NBA, qui a gagné beaucoup d’argent et qui pourrait prendre sa retraite pour profiter de tout ce qu’il a accompli à 34 ans. Mais non, CJ Miles il aime le basket, c’est sa passion et c’est pourquoi il a continué à travailler pour recevoir une nouvelle opportunité dans la meilleure ligue de la planète.

Comme Isaiah Thomas avec les Lakers de Los Angeles, le gardien de tir est devenu une sauvegarde de 10 jours pour les Boston Celtics, un de ces exemples de nombreuses franchises qui utilisent ce type de joueurs pour ce moment crucial de la saison.

Récapitulatif des signatures #NBA d’aujourd’hui jusqu’à présent : 1/3 Mac McClung & Ersan Ilyasova – Taureaux Justin Anderson, Luke Kornet – Cavs CJ Miles – Celtics Moses Wright – Tondeuses Lance Stephenson, Malcolm Hill – Hawks Zylan Cheatham – Miami Heat Ade Murkey – Sacramento Kings – Pete Toal (@PeteToal) 21 décembre 2021