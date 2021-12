Dans une toute nouvelle interview avec Knotfest.com‘s « Parle Toomey » Podcast, NOYADES EN PISCINE guitariste CJ Pierce dit qu’il s’émerveille toujours de l’impact culturel de la chanson du groupe « Corps ». Le premier single de NOYADES EN PISCINEle premier album de, « Pécheur », sorti en 2001, « Corps » est le morceau le plus populaire du groupe qui a été présenté dans divers films, programmes télévisés et publicités depuis sa sortie. La chanson est restée NOYADES EN PISCINEle single le plus haut des charts jusqu’à « 37 points de suture » créé à l’automne 2008.

« Je dois dire que c’était très inattendu », transpercer dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je l’apprécie et je l’aime. Chaque fois que cela revient, je craque. J’ai vu des interprétations vraiment drôles et folles de cette chanson.

« C’était juste une chanson qui est venue naturellement », a-t-il expliqué. « Nous nous balancions dans la pièce, buvions quelques bières et écrivions ce que [we] ressentir. Et la chanson ‘Corps’ vient de prendre une vie propre, mec, et il continue de revenir et de s’habituer à différentes choses. C’est le « club de gelée du mois » ; c’est le cadeau qui continue d’offrir. »

Lorsqu’on lui a demandé si NOYADES EN PISCINE a déjà reçu une offre de mettre « Corps » dans une publicité d’une manière que lui et ses camarades de groupe jugeaient inappropriée, Pierce a déclaré: « Cela a été dans quelques films, ce qui a été formidable. Il a été utilisé dans des trucs promotionnels. Jamais vraiment de publicités comme » laissez les corps toucher le sol ,’ ‘Hé, les vêtements sont sales. Lavez-les.’ Je ne dirais pas non à ça. [would be] genre de drôle. Mais juste ce que tout le monde sait, ce qu’il y a là-bas, surtout des gens qui s’amusent avec la chanson. »

Il a poursuivi: « Pour être honnête avec vous, mec, je vais m’asseoir à la maison. Je ne sais pas si d’autres artistes font ça. Je sais que certains artistes deviennent bizarres à propos de leur single ou de ce pour quoi ils sont connus, et ils ‘re, comme, ‘Oh, je déteste cette chanson. Je ne veux plus la jouer en direct’, ce qui est dingue pour moi. J’adore jouer cette chanson; j’ai hâte d’y arriver. Mais je vais m’asseoir autour de la maison moi-même et je vais sortir… J’ai la mandoline ici et je vais faire comme une version mandoline de ‘Corps’. Je vais en faire mes propres versions farfelues parce que c’est juste une chanson amusante avec laquelle jouer.

« Cela continue de faire de nouveaux fans », JC ajoutée. « Les gens viennent [to me and say], ‘Oh, mec, je viens d’entendre cette chanson ‘Corps’ pour la première fois.’ [I’m, like] « Vous venez de l’entendre à l’instant ? » Mais c’est cool que ça continue. Évidemment, nous avons d’autres chansons et d’autres disques, mais j’adore cette chanson. Je n’arrive pas à croire à quel point c’est arrivé et à quel point ça continue. »

« Corps » a été NOYADES EN PISCINEle premier grand succès de en 2001. Le chanteur original du groupe, Dave Williams, est décédé en août d’une maladie cardiaque.

Bien qu’il s’agisse d’un énorme succès radio rock, il a été retiré des listes de lecture radio pendant un certain temps plus tard cette année-là à la suite des attentats terroristes du 11 septembre.

« Corps » aurait été utilisé par des interrogateurs dans les camps de détention de Guantanamo Bay en 2003. Il a été joué à plusieurs reprises sur une période de 10 jours pour « stresser » Mohamedou Ould Slahi pendant les interrogatoires alors qu’il était « exposé à des schémas d’éclairage variables » en même temps.

Il ya trois mois, NOYADES EN PISCINE a annoncé que son automne 2021 « Frères d’armes » tournée américaine avec ILL NIÑO et (HED)PE était reporté au début de 2022. Le trek devait débuter le 29 septembre à Abilene, au Texas, et se terminer le 3 novembre à Hidalgo, au Texas.

Il y a plus de deux ans, il a été signalé que NOYADES EN PISCINE avait commencé le processus d’enregistrement pour le suivi de son album 2016 « Helléluia ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).