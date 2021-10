CJ Stroud lance cinq passes TD, le n ° 11 Ohio State roule

Greg Schiano de Rutgers a un avertissement pour le reste des équipes de la Big Ten Conference : le n°11 Ohio State trouve son rythme.

CJ Stroud a lancé pour 330 verges et un sommet en carrière de cinq touchés après avoir raté un match pour reposer une épaule et les Buckeyes ont remporté leur 20e match de conférence consécutif avec une victoire de 52-13 sur Rutgers samedi.

« Nous avons eu une mauvaise journée et nous l’avons eu contre une équipe qui trouve son rythme, a déclaré Schiano après avoir subi sa pire défaite depuis son retour pour un deuxième passage avec les Scarlet Knights (3-2, 0-2). “Le résultat était là pour voir.”

Ce que tout le monde a vu, c’est un État dominant de l’Ohio (4-1, 2-0) qui a présenté une performance complète, en particulier en attaque. L’offensive n ° 2 du pays a marqué sur ses six premières possessions et sa défense a livré un choix-6.

“Avoir une victoire comme celle-ci après le mois dernier, cela nous donne un peu de jus maintenant alors que nous nous dirigeons vers le prochain mois d’octobre”, a déclaré l’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day. “C’était des moments difficiles ici, mais nous avons grandi, nous n’avons pas paniqué, et en cela nous pourrions avoir une bonne équipe alors que nous nous dirigeons vers octobre, novembre.”

Stroud s’est connecté avec Chris Olave sur des passes de touché de 56 et 11 verges, a trouvé Garrett Wilson sur un catch-and-run de 32 verges et a frappé les ailiers rapprochés Jeremy Ruckert et Mitch Rossi sur des passes marquantes de 19 et 1 verge, respectivement. L’étudiant de première année, qui a lancé quatre passes de touché contre Minnesota lors du premier match, a terminé 17 sur 23 et n’a pas lancé d’interception. Olave a terminé avec cinq attrapés pour un sommet de 119 verges.

“C’est ce dont il est capable”, a déclaré Day à propos de Stroud. “Et maintenant, il doit le faire passer et être cohérent.”

Ohio State a battu Rutgers huit fois de suite. Les Buckeyes ont battu les Scarlet Knights 541-346, ont traversé une défense qui n’avait accordé que 54 points lors de ses quatre premiers matchs et ont intercepté Noah Vedral à trois reprises.

L’étudiant de première année TreVeyon Henderson a ouvert le score avec un touché de 44 verges lors du deuxième jeu des Buckeyes en mêlée. L’étudiant de première année Denzel Burke a marqué sur un retour d’interception de 23 verges 40 secondes plus tard.

Les Buckeyes ont prolongé l’avance à 24-0 sur un placement de 23 verges de Noah Ruggles et le attrapé Wilson TD avec 2:34 à jouer dans le premier quart.

Le seul jeu majeur de Rutgers dans le match a été un catch-and-run de 75 verges par Aron Cruickshank sur une courte passe au-dessus du milieu de la série suivante. La distance était une meilleure carrière pour les deux joueurs. Vedral a terminé 16 sur 26 pour 152 verges.

Cole Snyder a ajouté une passe de touché de 12 verges à Josh Youngblood avec 7:40 à jouer pour fermer le score et combler l’écart de verges pour les Scarlet Knights.

« Un grand crédit à Ohio State », a déclaré l’ailier défensif de Rutgers Mike Tverdov. “Ils sont sortis, ils ont fait leur truc. C’est une très bonne équipe de football et nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que nous avons fait aujourd’hui contre une équipe comme celle-là. Chapeau à eux. Ils sont venus ici et se sont occupés des affaires.”

Le résultat a été une déception majeure pour Rutgers après une défaite de 20-13 contre le n ° 14 du Michigan sur la route le week-end dernier. Ils ont très bien joué dans ce match. Ils n’ont pas donné suite à cela cette semaine et Schiano a contribué au problème de la série d’ouverture, en utilisant un jeu truqué sur un botté de dégagement qui s’est retourné contre lui, donnant aux Buckeyes un champ court.

Ohio State n’a jamais marqué moins de 49 points contre Rutgers.

L’EMPORTER

Ohio State : Cette équipe peut tout faire, surtout en attaque avec Stroud lançant le ballon à un trio de larges larges et Henderson traversant d’énormes trous. La défense a peut-être joué son meilleur match cette saison, abandonnant un jeu plus tôt.

Rutgers : Bien qu’il ait regagné peu de terrain sur le Michigan, l’État du Michigan et l’État de Pennsylvanie depuis le retour de Schiano l’année dernière, il reste à des années-lumière de l’État de l’Ohio dans l’ordre hiérarchique des Big Ten. Les Scarlet Knights ont été sérieusement dominés dans toutes les phases du jeu, et certainement dépassés. La décision de Schiano de lancer une passe sur les quatrième et -8 de ses propres 46 a mis Rutgers dans un trou qu’il n’a jamais quitté.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Ohio State : Les Buckeyes ont été exceptionnels des deux côtés du ballon. À l’exception d’un long TD dans la première mi-temps, c’était une performance presque parfaite. Si quelqu’un perd ou joue un mauvais match, il revient dans le Top 10.

Rutgers : Les Scarlet Knights espéraient suivre une solide performance dans une défaite contre le Michigan avec un bon match contre les Buckeyes. L’espoir était qu’un bouleversement leur permettrait d’obtenir une première place dans le sondage depuis 2012. De toute évidence, ils ont un long chemin à parcourir.

SUIVANT:

État de l’Ohio : accueille le Maryland samedi.

Rutgers: accueille le n ° 17 de l’État du Michigan samedi.